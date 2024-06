Roglič in Evenepoel spet v akciji, prvi dan je za sprinterje

Primož Roglič je po padcu na letošnji Dirki po Baskiji spet v akciji. Njegov največji rival za skupno zmago na Kriteriju po Dofineji bi moral biti glede na stavnice mladi Belgijec Remco Evenepoel, ki je bil prav tako udeležen v grozljivem padcu 4. aprila v Baskiji, kjer si je zlomil ključnico, in tudi ta odtlej ni dirkal. Če sta jo Slovenec in Belgijec še precej srečno odnesla, jo je v Baskiji veliko huje skupil Danec Jonas Vingegaard, ki ga letos zato ni v Dofineji. To dirko pa je zvezdnik moštva Visma | Lease a Bike dobil lani.

Foto: zajem zaslona

Evenepoel, ki se pripravlja na svoj prvi Tour de France (od 29. junija do 21. julija), tudi po Dofineji ni dirkal še nikoli v karieri, Roglič pa ima več izkušenj, na Kriteriju je dirkal v letih 2020 in 2022, nazadnje je tam tudi zmagal. Za izkušenega Zasavca bo to šele tretja dirka v sezoni, to je odprl na preizkušnji Pariz–Nica, ki jo je končal na desetem mestu v skupnem seštevku. Evenepoel je takrat zaostal le za skupnim zmagovalcem Matteom Jorgensonom (Visma | Lease a Bike).

Jorgenson bo tudi v Dofineji eno od glavnih orožij nizozemskih čebel, ki pa v hribih stavijo tudi na lanskega zmagovalca španske Vuelte Seppa Kussa. Ineos Grenadiers računa na Španca Carlosa Rodrigueza, pri UAE Emirates pa na njegovega mlajšega rojaka Juana Ayusa. Roglič bo imel že v ekipi dva izjemno močna pomočnika, potencialno pa celo konkurenta za skupno zmago – Rusa Aleksandra Vlasova in Avstralca Jaija Hindleyja. Francozi bodo bržčas navijali za Guillauma Martina (Cofidis) in Valentina Madouasa (Groupama – FDJ), Bahrain – Victorious v ogenj pošilja mladega Italijana Antonia Tiberija.

A prvi dan dirke bo bolj po meri sprinterjev. Etapa je označena za ravninsko, čeprav ima v prvih 50 kilometrih tri kategorizirane klance, dva tretje in enega četrte kategorije. Cilj pa je na ravnini, zato pričakujemo spopad sprinterskih asov, kot so Danec Mads Pedersen (Lidl – Trek), Irec Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale), Belgijec Milan Menten (Lotto Dstny), Francoz Clement Venturini (Arkea – B&B Hotels) ...

Etapa se bo začela ob 12.50, kolesarje pa v cilju pričakujejo med 16.30 in 17.00.

V ponedeljek in torek sta na sporedu že bolj razgibani hriboviti etapi, v sredo kolesarje čaka posamični kronometer, nato še ena hribovita etapa, o skupnem zmagovalcu pa bodo odločale zadnje tri zahtevne gorske preizkušnje.

