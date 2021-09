Kralju Rogliču se je smeji: Huh, neverjetno, noro

Slovenski privrženci kolesarstva so v zadnjih treh tednih navijali, da bi Primožu Rogliču še tretjič zapored uspelo osvojiti Vuelto. Bolj so navijali, da se mu ne bi kaj nepredvidljivega zgodilo, saj je bilo že po prvem dnevu jasno, da mu lahko le smola odvzame pohod na vrh.

Iz tira ga nista vrgla niti dva padca, ki k sreči nista pustila posledic. Vsem zvezdnikom kolesarstva, manjkal je njegov največji tekmec Tadej Pogačar, je še enkrat pokazal, iz kakšnega testa je.

Da je absolutni kralj dirke, je dal vedeti tudi v gorskih etapah, piko na i pa postavil zadnji dan z novo veliko zmago v kronometru. V disciplini, ki mu je letos že prinesla največje zadovoljstvo. V Tokiu je namreč postal olimpijski prvak.

Lepi, a težki trije tedni

"Huh, neverjetno je. Noro je," je v mednarodnem prenosu povedal Rogla.

Kako hiter je bil v kronometru, smo videli tik pred ciljem, ko je prehitel drugega v skupnem seštevku Enrica Masa in tako izdatno potrdil izjemen uspeh. "Lep dan. Lepi trije tedni. Zelo vesel sem zase in moje fantje okoli sebe. Težko je bilo. Zadnji dan po vseh teh tednih ... Vedel sem, kako mi gre na progi. Užival sem v podpori ljudi ob progi. Osredotočil sem se na etapo. Skušal sem dati vse od sebe," je razlagal v cilju, pred tem pa na odru za zmagovalce poziral tudi v romarski opravi. In to povsem razumljivo, saj je bil cilj letošnje Vuelte v romarskem središču Santiago de Composteli.

Rogliča za ob koncu razumljivo oblekli v romarja. Cilj letošnje Vuelte je bil namreč v romarskem središču Santiagu de Composteli. Foto: Guliverimage

Na koncu je imel kar 4:42 naskoka pred Masom, po 24 letih torej zmaga z največjo razliko. Povsem drugače je bilo kot lani, ko je Richarda Carapaza za seboj pustil za 24 sekund: "Včasih zmagaš veliko, včasih ya zelo malo. Super, lepo je."

Vstopil v posebno druščino

Dvema kolesarjema je pred Rogličem uspelo osvojiti Vuelto trikrat zapored. Španec Robert Heras in Švicar Tony Rominger sta bila pred tem edina junaka s tovrstnim podvigom, sicer pa se s tremi zmagami na Vuelti lahko pohvali še Alberto Contador, vendar ne v zaporedju.

Šampionsko je odpeljal tudi zaključni kronometer. Foto: Guliverimage

"Ne gledam na statistiko in rezultate. Grem dan za dnem, skušam narediti najbolje. Ponosen sem, da sem v tej družbi," je ob tem pristavil Roglič in se na vprašanje, ali bo prihodnje leto četrtič zapored naskakoval španski vrh, le zasmejal.

Tour de France neizpolnjena želja

Sezone zanj sicer še ni konec, kot je bilo razbrati iz njegovih zadnjih izjav, pa naj ne bi nastopil na svetovnem prvenstvu v Belgiji - v koledarju ima zapisani italijanski oktobrski preizkušnji Giro dell'Emilia in dirko po Lombardiji.

Misli se bodo počasi že usmerile v leto 2022. Zlasti proti osrednjemu vrhuncu Dirki po Franciji, ki je še njegova neizpolnjena misija. Lani je doživel močan udarec predzadnji dan, letos pa jo je moral predčasno zapustiti Tour zaradi padcev, ki so pustili prevelike posledice.

Tadej Pogačar in Primož Roglič vladata kolesarskemu svetu. Foto: Guliverimage

Če je velikim tekmecem na Vuelti odčital lekcijo, pa se dobro zaveda, da pot na vrh Toura pelje prek izjemnega Pogačarja. In za slovenske ljubitelje kolesarstva je to dober podatek, saj to pomeni, da Slovenija vlada kolesarksemu svetu. Na koncu lahko rečemo, da je Egan Bernal vesel, da letos Pogačar in Roglič nista nastopila na Giru, sicer bi pokorila tekmece na prav vseh tritedenskih dirkah. Morda pa ju pot v Italijo zanese prihodnje leto ...