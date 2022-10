Konec tedna kolesarji BMX v Ljubljani za olimpijske kvalifikacije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dirka BMX Race Ljubljana 2022 bo postregla z dirkanjem najvišje ravni, saj se bo tekme udeležilo preko 150 tekmovalcev iz desetih držav. V lovu na zmago bodo konec tedna tudi udeleženec olimpijskih iger, mladinski svetovni prvak ter številni drugi zvezdniki discipline BMX race, so zapisali prireditelji.

Letošnja izvedba BMX-tekme v parku ob Linhartovi cesti v Ljubljani bo najmočnejša do sedaj, saj so na poti v slovensko prestolnico kolesarji, ki krojijo evropski in tudi svetovni vrh te discipline.

Najbolj zveneči imeni sta bržkone Italijan Marco Radaelli, lanski mladinski svetovni prvak, ter Danec Magnus Dyhre, ki je že stal na odru za zmagovalce svetovnega pokala.

Skupaj se je za dirko prijavilo preko 150 tekmovalcev iz Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Italije, Madžarske, Nemčije, Slovaške, Ukrajine in Slovenije. Slovenski tekmovalci so za zdaj konkurenčni v mlajših starostnih kategorijah, kjer se enakovredno merijo s tekmeci evropskih velesil.

Sobotna in nedeljska dirka štejeta za regijski pokal Alpe-Adria BMX in slovenski pokal, nedeljska dirka ob 12. uri pa ima status Mednarodne kolesarske zveze (Uci) C1, ki poleg lepega nagradnega sklada prinaša tudi kvalifikacijske točke za uvrstitev na olimpijske igre 2024 v Parizu, so še zapisali prireditelji.