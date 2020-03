Kolesarstvo doživlja velik udarec, Roglič na čakanju

Z izjemo dirke Pariz-Nica, v kateri se že redčijo vrste, so odpovedane vse marčevske profesionalne kolesarske dirke, vprašanje pa je tudi, kaj se bo zgodilo z aprilskimi klasikami in Dirko po Baskoniji, na kateri je lani zmagal Primož Roglič. Prav to dirko je imel najboljši slovenski kolesar začrtano tudi v letošnjem koledarju.

Celoten šport zaradi koronavirusa zapira vrata. Nič drugače ni v svetu kolesarstva. Marčevske dirke so odpovedali. Izjema je dirka Pariz-Nica, ki še vedno poteka, a nad njo visi vedno večji vprašaj.

Dirka bi se morala končati 15. marca, že zdaj pa je jasno, da na zaključku ne bomo videli Jana Tratnika in njegovega ekipnega kolega, slovenskega državnega prvaka Domna Novaka, člana ekipe Bahrain McLaren, saj so se v ekipi po pogovoru s kolesarji, zdravniškim osebjem in preostalimi deležniki odločili, da varnost postavijo pred tekmovalne cilje. Že danes so tako zapustili dirko in s tem kolesarsko karavano.

Z mešanimi občutki se bo dirke spominjal Jan Tratnik, ki je na včerajšnji peti etapi po pobegu vodil vse do 50 metrov pred ciljem, tam pa ga je prehitel Italijan Niccolo Bonifazio iz ekipe Total Direct Energie, ki je dobil šprint glavnine. Idrijčan se je tako moral zadovoljiti s 13. mestom, skupno je trenutno na 82. mestu. Novak, ki je v ekipi Bahraina opravljal vlogo pomočnika, je dirko končal na 119. mestu.

Pogačar se je končno rešil hotelskega ujetništva

Na dirki bi moral nastopiti tudi Tadej Pogačar, a se mu je življenje po Dirki po Združenih arabskih emiratih zaradi koronavirusa povsem obrnilo na glavo. V ekipi so namreč odkrili primer okužbe (okužen je bil kolumbijski šprinterski mojster Fernando Gaviria) in se odločili za dva tedna prostovoljne karantene.

Tadej Pogačar se po dveh tednih prostovoljne izolacije v hotelski sobi končno vrača domov. Foto: Fizza

Da bi bila ta kolikor toliko znosna, so jo preživeli v enem od luksuznih hotelov v Abu Dabiju. Prostovoljno ujetništvo v hotelski sobi se je zdaj, kot kaže, končalo, saj so iz ekipe včeraj sporočili, da so vsi ponovljeni testi na okužbo s koronavirusom negativni in da se kolesarji končno lahko vrnejo v Evropo.

Tudi Rogličevi načrti so se podrli že pred začetkom sezone

Tudi najboljši kolesar sveta Primož Roglič je sezono nameraval začeti prav na francoski dirki od Pariza do Nice, vendar so se v ekipi Jumbo Visma odločili, da spremenijo tok priprav.

Med cilji je bilo tudi branjenje zmage na Dirki po Baskoniji. Ta bi morala odpreti vrata 6. aprila, vendar je prav tako še pod vprašajem.

Pod vprašajem so tudi belgijske klasike, kot sta Valonska puščica in dirka Liege-Bastogne-Liege, ter prestižna francoska dirka Pariz-Roubaix

Skrbi imajo tudi pri italijanskem Giru. Začetek je načrtovan za 9. maj. Organizator pravi, da bo do konca meseca počakal, nato pa sprejel odločitev. Obstaja tudi možnost, da bi preložili začetek druge največje dirke na svetu, ki bi se morala sicer začeti na Madžarskem.

Odpovedane dirke