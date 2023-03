Van der Poel v zadnjih petih km strl Pogačarja in Mohoriča

Glavnina kolesarjev je pred predzadnji klancem na Cipresso ujela ubežnike. Čeprav je imel ta klanec v prvih 3,8 kilometrih povprečni petodstotni naklon, pa se selekcija ni naredila. Se je pa tik pod vrhom, 25 kilometrov pred ciljem, v ospredje pomaknil Tadej Pogačar. Nekaj kilometrov pred vzponom na Cipresso je prišlo do padca petih kolesarjev v glavnini, med njimi je bil tudi Jan Tratnik. Moral je zamenjati kolo. Po spustu s Cipresse, 17 kilometrov pred ciljem, je napadel Nemec Nils Politt. A so ga po treh kilometrih že ujeli.

Zadnji klanec Poggio velja za položnejšega, dolg je 3,7 kilometra s povprečnim naklonom 3,7 odstotka. V običajnih etapah ali na klasikah takšni klanci sicer niso odločilni, na Milano–Sanremu pa se ta začne po 285 kilometrih kolesarjenja, zato so noge takrat v precej drugačnem stanju kot sicer. Takoj so ritem dvignili kolesarji ekipe Bahrain-Victorius z branilcem zmage Matejem Mohoričem. Sredi klanca, 7,7 kilometra pred ciljem, je prvič napadel Pogačar. Sledil mu je Mathieu van der Poel. Glavnina se je takoj razpotegnila, večina ritma ni več mogla držati.

Po prečkanju vrha je bilo do konca le še 5,4 kilometra, od tega dobre tri kilometre spusta in dva kilometra po ravnini do trga Via Roma in cilja. Na spustu je pospešil Van der Poel in si priboril 50 metrov prednosti. Tri kilometre pred ciljem je imel šest sekund prednosti pred Pogačarjem, Woutom van Aertom in Filippom Ganno, še šest sekund več je zaostajal Mohorič.

Mathieu van der Poel Foto: Guliver Image Nizozemec Van der Poel je bil v zadnjih kilometrih enostavno premočan. Niso ga več ujeli. In prvič je osvojil klasiko Milano - Sanremo. Zadnji Nizozemec z zmago na Sanremu je bil Hennie Kuiper, pred dolgimi 38 leti. Pogačar je skozi cilj prišel na četrtem mestu, z Ganno in Van Aertom so zaostali 15 sekund. Mohorič je bil na koncu osmi, zaostal pa je 26 sekund.

"Posebna zmaga na posebni dirki. Tukaj je res težko zmagati. Res čudovito. Zagotovo bomo proslavili," je v prvi izjavi povedal zmagovalec.

Tadej Pogačar je doživel padec pred štartom, a jo je odnesel brez posledic:

Profil trase dirke Milano-Sanremo:

Vzpona na Cipresso in Poggio sta odločila dirko:

Favoriti pred štartom dirke:

Po treh zmagah na spomenikih (dvakrat na Lombardiji in enkrat na dirki Liege-Bastogne-Liege), Tadej Pogačar pogleduje proti četrti zmagi. Foto: LaPresse

Na štartni listi je kar osem nekdanjih zmagovalcev dirke Milano-Sanremo, med njimi tudi Wout Van Aert. Foto: LaPresse

Julian Alaphilippe je na dirki Milano-Sanremo zmagal leta 2019. Foto: LaPresse

Mathieu Van der Poel je bil na lanski izvedbi dirke Milano-Sanremo tretji. Foto: LaPresse Peter Sagan je zadnjič nastopil na dirki Milano-Sanremo, saj se po koncu te sezone poslavlja. Zmage na tej dirki še nima, je bil pa dvakrat drugi in štirikrat četrti. Foto: LaPresse