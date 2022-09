Kdo bo ulovil mavrico? Eden od favoritov ali presenečenje iz ozadja?

Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v avstralskem Wollongongu je na sporedu samo še vrhunec, cestna preizkušnja za moške, kjer se bo Tadej Pogačar skušal vmešati v boj za naslov svetovnega prvaka. Taktičnih zamisli razumljivo ne razkriva. "Bolj bomo gledali nase kot na druge in kolesarili svojo dirko," sporoča 23-letni kolesarski šampion. Dirka se bo začela ob 2.15 po slovenskem času in končala nekaj po 9. uri.

Recept za Tadeja Pogačarja, ki je v Avstralijo pripotoval po zmagi na dirki za Veliko nagrado Montreala, kjer je v dolgem sprinterskem zaključku premagal Wouta Van Aerta, je znan.

Treba bo utruditi favorite, poskrbeti za selekcijo in dirko odločiti ali s sprintom ali napadom presenečenja že precej pred ciljem. Če bo naboj izstrelil v pravem trenutku, potem je mogoče prav vse.

Kaj čaka kolesarje v lovu za mavrično majico?



Pred kolesarji je 266,9 kilometra in 3945 višinskih metrov, razmetanih po ulicah avstralskega Wollongonga.



Že po dobrih 27 kilometrih jih čaka 8,7 kilometra dolg vzpon s petodstotnim povprečnim naklonom na goro Keira. Sledilo bo 12 krogov dolgih 17,1 kilometra, s po 250 višinskih metrov. V vsakem krogu bosta dva krajša zaporedna vzpona. Prvi (Mount Ousley) je dolg 900 metrov in ima 4,5-odstotni naklon, pri drugem (Mt. Pleasant) pa kolesarje čaka 1,1 kilometra grizenja navkreber, s povprečnim naklonom 7,7 odstotka, kmalu na začetku tudi do 14-odstotkov. Zadnji kilometri dirke so relativno ravni.



Dirka se bo začela 2.15 zjutraj po srednjeevropskem času in končala med 9. in 10. uro.

Namesto osmih zgolj šest imen

V slovenski ekipi je samo šest, namesto osmih kolesarjev, saj slovenski kolesarski bazen ni tako globok, da bi selektor Uroš Murn lahko zapolnil vseh osem mest.

Poleg Pogačarja in morebitnega asa v rokavu Jana Tratnika bodo Slovenijo v svetlo-zelenih dresih zastopali še Pogačarjev moštveni kolega Jan Polanc in bodoči sotekmovalec Domen Novak, Jaka Primožič in David Per, medtem ko Primož Roglič, Matej Mohorič in Luka Mezgec zaradi zdravstvenih težav niso nared za dirko take intenzitete.

Slovenija bo tako vsaj po številu v slabšem položaju, kot denimo Belgijci. Italijani in Francozi, ki bodo lahko igrali na več kart in bodo zagotovo razburkali dogajanje na dirki, a Pogačar zagotavlja, da verjame v ekipo in njeno moč. Taktike pred dirko seveda ni razkril.

"Počakati bomo morali na nedeljo in bomo videli, kaj bomo naredili. Narediti moramo svoje stvari. Ne bomo povedali, ker nima smisla. Bolj bomo gledali nase kot na druge in kolesarili svojo dirko," je skrivnosten Pogačar.

Njegova najvišja uvrstitev na cestni dirki svetovnega prvenstva je 18. mesto v Yorkshiru leta 2019, ko je bil edini od osmerice Slovencev, ki je v dežju in mrazu zdržal do cilja.

Pogačarjev mentor edini Slovenec z medaljo na cestni dirki

23-letni kolesarski šampion iz Klanca pri Komendi odličja s svetovnega prvenstva še nima, ima pa medaljo njegov mentor in eden športnih direktorjev pri ekipi UAE Emirates, nekdanji selektor slovenske kolesarske reprezentance Andrej Hauptman, ki je bil leta 2001 v Lizboni tretji. To je tudi edina slovenska medalja v cestni vožnji na SP. Primož Roglič je bil leta 2017 drugi v kronometru.

Na startni listi je vrsta močnih imen. Naslov svetovnega prvaka brani Francoz Julian Alaphilippe, ki je bil najboljši tako lani v Flandriji kot predlani v Imoli, in bo po skromni sezoni zaradi bolezni in padcev lačen uspeha.

Pogačar največjo nevarnost vidi v Belgijcu Woutu Van Aertu, ki si bo tokrat vodstveno vlogo razdelil s svežim zmagovalcem Dirke po Španiji Remcom Evenepoelom, in v Nizozemcu Mathieuu van der Poelu.

Na stavnicah visoko kotirata še Michael Matthews, ki je domačin in bo zato dodatno motiviran, da se dokaže, in Eritrejec Biniam Girmay.

A stavnice in napovedi so eno, realnost pa drugo. Šport je nepredvidljiv in tudi zato je tako priljubljen. Spomnimo samo na razplet ženske dirke, kjer je po napadu dobrih 500 metrov pred ciljem presenetljivo zmagala Nizozemka Annemiek Van Vleuten, ki je nastopila s poškodovanim komolcem, zato jo je marsikdo odpisal že pred startom.

