Kako pravilno nastaviti amortizerje pri gorskem kolesu?

Občasno je tudi s kolesom treba obiskati servis. Miha Koncilija se je v tokratni oddaji Gorsko kolesarjenje z Lukom Mezgecem spet srečal z mehanikom Anžetom Pečarjem (Bikehanic) iz kolesarskega društva KD Rajd.

Dotaknila sta se največje razlike med specialko in gorskim kolesom – to je vzmetenje. "Imamo dve različni vrsti vzmeti, ki amortizer držijo narazen. Ene vzmeti so zračne in primerne za širši krog kolesarjev, ker jih je lažje nastaviti. Obstajajo pa tudi posebne vzmeti, ki so primerne za različne teže kolesarjev. Te so veliko bolj zahtevne. Na kolesih za rekreativne kolesarje so zračne vzmeti," je pojasnil Anže in pokazal, kako je treba nastaviti najprej zadnjo vzmet.

Pri tem se mora kolesar usesti na sedež in dati noge na pedala. Tako se vidi, koliko se amortizer posede, ko kolesar sedi na kolesu. To je referenčna točka, kjer je treba začeti nastavljati pritisk.

Pri splošnih kolesih to predstavlja od 15 do 20 odstotkov hoda amortizerja. Mera "eye to eye" pomeni, kako dolg je amortizer, druga mera pa pove, kakšen je hod amortizerja. To je lahko že napisano na amortizerju. Najlažje je, če si kolesar to izmeri kar sam.

"To narediš tako, da izpustiš zrak, nato pa stisneš amortizer do konca njegovega hoda ter ga ponovno napolniš z zrakom, da se spet raztegne. In potem izmeriš razdaljo. Pri naju to znaša okrog 60 milimetrov in od te dolžine potem izračunaš 20 odstotkov."

Spredaj pri vilicah prav tako izpustiš zrak ven in porineš do konca ter izmeriš. "Najin znaša verjetno okrog 160 milimetrov, torej spet vzameš 20 odstotkov od te dolžine. Zadaj lahko vzameš od 20 do 25 odstotkov te dolžine," je pojasnil Anže.

Za enduro oziroma "spustaška" kolesa je ta odstotek lahko celo višji, do 30 odstotkov. "Predlagam, da kolo vsekakor pripeljete k izkušenemu mehaniku, zato da se boste lahko udobno vozili," je kolesarje še pozval Miha Koncilija.

Po Slovenski turnokolesarski poti

Na Slovenski trunokolesarski poti nas usmerjajo usmerjevalne table, ki jih je Planinska zveza Slovenije postavila v sodelovanju z Zavarovalnico Generali.

Z Miho Koncilijo, trenerjem kolesarske ekipe Pogi Team Generali in Migimigi ambasadorjem, ter Matjažem Šerkezijem, strokovnim sodelavcem Planinske zveze Slovenije, smo odkrivali Slovensko turnokolesarsko pot in vam predstavili pet turnokolesarskih poti. Slovenska turnokolesarska pot sicer povezuje 1.850 kilometrov oziroma 41 etap, ki obkrožijo Slovenijo.

Na spletni strani Slovenska turnokolesarska pot lahko poiščete podrobne opise vseh etap – njihovo dolžino, višinsko razliko, profil vsake etape, GPS-načrte etap in nekaj fotografij, da se boste lažje odločili, katero etapo izbrati.

Etape, ki smo jih predstavili v oddajah Gorsko kolesarjenje z Lukom Mezgecem: