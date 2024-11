Kaj se dogaja s traso Dirke po Italiji 2025? Predstavitev je odpovedana, čas pa teče ...

Jutri, 12. novembra, bi morali organizatorji Gira v Rimu slovesno predstaviti traso Dirke po Italiji leta 2025, ki bo v 14. etapi spet obiskala Slovenijo, a so dogodek že konec oktobra odpovedali. Zapletalo naj bi se pri organizaciji starta in prvih treh etap prihodnjega Gira, ki naj bi jih gostila Albanija, traso pa naj bi po novem predstavili 13. januarja 2025, manj kot štiri mesece pred začetkom dirke, poroča španski športni časnik AS.