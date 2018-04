Jungelsu zadnja spomladanska klasika Liege-Bastogne-Liege

Liege-Bastogne-Liege

Luksemburžan Bob Jungels, kolesar Etixx-QuickStepa, je zmagovalec zadnje spomladanske klasike Liege-Bastogne-Liege. Po 258,5 kilometra je do drugega mesta prišel Kanadčan Michael Woods, do tretjega pa Francoz Romain Bardet. Slovencev ni bilo na startu. Etixx je po zaslugi Jungelsa prišel že do 27. zmage v tej sezoni.

Jungels je dobrih 20 kilometrov do cilja sledil napadu, ki ga je sprožil Belgijec Philippe Gilbert, sicer njegov moštveni kolega, kmalu pa se je sam znašel v ospredju.

Približno 10 kilometrov kasneje je postalo jasno, da je Jungels na odlični poti do zmage - na koncu je Luksemburgu prikolesaril tretje prvo mesto na najstarejši klasiki -, favoriti pa so obračunali za preostala mesta.

Woods in Bardet sta si razdelila preostali mesti na zmagovalnem odru, zaostala sta 37 sekund. Dve sekundi pozneje je ciljno črto prečkal Francoz Julian Alaphilippe, zmagovalec sredine Valonske puščice, ki se je iskreno razveselil zmage moštvenega kolega. Na petem in šestem mestu sta končala člana Bahrain-Meride, Italijana Enrico Gasparotto in Domenico Pozzovivo.

Petindvajsetletnik prišel do največje zmage v karieri

Luksemburžan se je na čelu dirke, ki velja za najbolj razgibano klasiko, znašel 18,6 kilometra pred koncem. Hitro je prikolesaril do 20 sekund prednosti, po koncu zadnjega vzpona na Cote de Saint Nicolas pa je imel 51 sekund zaloge. Favorizirani zasledovalci so poskušali, 2,5 kilometra od cilja sta se za napad odločila Bardet in Woods in v svoji nameri uspela ter si s tem prikolesarila dovolj prednosti za drugo in tretje mesto.

Medtem ko sta Kanadčan in Francoz prečkala ciljno črto, Alaphillippe pa je dobil sprint preostalih, se je Jungels v krogu svoje ekipe že veselil uspeha. Petindvajsetletnik je prišel do največje zmage v svoji karieri.

"Na ciljni črti sem se zavedel, da mi je uspelo"

"Nisem razmišljal o zmagi. Na ciljni črti sem se zavedel, da mi je uspelo. Cel dan sem se počutil dobro. Julian je bil po sredini zmagi kapetan ekipe. Ko sem napadel, sem mu poskušal pomagati, a mi ni nihče sledil. Ne morem verjeti, kaj mi je uspelo," je bil presrečen Jungels.

Brez pete zmage na stari gospe, najstarejši od petih največjih klasik, je ostal Španec Alejandro Valverde. Če bi danes zmagal, bi se po številu zmag na Liege-Bastogne-Liege izenačil z legendarnim Belgijcem Eddyjem Merckxom. Valverde je danes končal na 13. mestu.