Van der Breggnova ponovila lansko zmago na Liege-Bastogne-Liege, Bujakova 18.

Pred kolesarji so do cilja enodnevne dirke za točke svetovne serije Liege-Bastogne-Liege že prišle kolesarke. Po 118,5 kilometra se je najbolj veselila olimpijska prvakinja, Nizozemka Anna van der Breggen. Od članic ekipe BTC City Ljubljane je bila najboljša Eugenia Bujak na 18. mestu.

Zmagovalka sredine Valonske puščice Van der Breggnova je dirko Liege-Bastogne-Liege zmagala že lani, ko je prvič štela za točke svetovne serije za kolesarke. Danes je za šest sekund premagala Avstralko Amando Spratt in za 58 sekund rojakinjo Annemiek van Vleuten.

Od ljubljanskih kolesark je prva do cilja prišla Bujakova, ki je na 18. mestu zaostala 1:46 minute. Povratnica po poškodbi Polona Batagelj je bila 40., zaostala je 2:48 minute. Na 70. mestu je končala Urša Pintar. Urška Bravec in Nizozemka Maaike Boogaard nista prišli do cilja.