Jan Tratnik za novo ekipo debitiral z osmim mestom

Pretežno ravninska etapa z dvema krajšima vzponoma se je odločila v sprintu navkreber, etapa se je namreč zaključila s 600 metrskim vzponom. Dobil jo je 20-letni kolesar ekipe Soudal Quick-Step Francoz Paul Magnier, ki se je veselil svoje šeste zmage v karieri.

Drugo mesto je zasedel Tratnikov moštveni kolega, Belgijec Jordi Meeus, tretji je bil Nizozemec Marijn van der Berg (EF Education-EasyPost). Tratnik je za zmagovalcem zaostal dve sekundi.

Paul Magnier picks up the win on the opening stage of Etoile de Bessèges 👏 pic.twitter.com/3wI8tj486L