Huda nesreča kolesarjev v Italiji, skupil jo je tretji z Gira

Trije kolesarji ekipe Bore-hansgrohe so se težje poškodovali med treningom v bližini Gardskega jezera, potem ko so trčili v avtomobil. Hudo jo je skupil tudi Nizozemec Wilco Kelderman, tretji z zadnjega Gira, ki ima poleg zloma vretenca še hujši pretres možganov.

Poleg Keldermana, novinca pri nemški ekipi, sta v bolnišnici še Andreas Schillinger in Rüdiger Selig, ki imata podobne poškodbe.

Tuttobici poroča, da je voznik avtomobila zaprl pot skupini, v kateri so bili še Marcus Burghardt, Anton Palzer, Michael Schwarzmann in Max Schachmann, kolesarji so utrpeli manjše poškodbe in so jih oskrbeli v hotelu.

Preberite še: