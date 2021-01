Dirka po ZAE potrjena za začetek sezone na najvišji ravni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji dirke po Združenih arabskih emiratih so danes potrdili, da se bo svetovna serija kolesarstva začela 21. februarja. Na dirki, ki jo je v leta 2019 dobil slovenski kolesarski as Primož Roglič, bodo nastopile vse najboljše ekipe, so organizatorji sporočili na spletni strani.