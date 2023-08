Tadej Pogačar in druščina v zelenem skozi ovinke v lov na mavrično majico

Kolesarje na cestni preizkušnji svetovnega prvenstva čaka tehnično izjemno zahtevna trasa z 271 kilometri in 3570 višinskimi metri. Ključen bo 150 kilometrov dolg zaključek v središču Glasgowa, kjer bodo kolesarji odpeljali deset krogov (14,3 km) in skoraj 500 ovinkov (!) ter kratek, a strm vzpon na Montrose (200 m, 8,5-odstotni naklon) manj kot 12 kilometrov pred ciljem.

Mešani občutki glede trase

Kolesarska karavana ima o trasi izjemno mešane občutke, še najbolje jih je strnil francoski kolesar Benoit Cosnefroy, ki je v pogovoru za francoski časnik L'Equipe dejal, da je človek, ki je zrisal traso za svetovno prvenstvo čudak. "Verjetno je bil pijan in mu nihče ni povedal, da je v svojem deliriju pretiraval," je ocenil član ekipe AG2R Citroën.

Benoit Cosnefroy for L'Equipe: "The person who designed the route for the Glasgow Worlds is a freak, agree? He/she was drunk, I guess and nobody told him/her 'you're gone too far in your delirium'." 😵‍💫 #GlasgowScotland2023 pic.twitter.com/Nas7cGQfOy — Mihai Simion (@faustocoppi60) August 5, 2023

Slovenske barve bodo poleg Tadeja Pogačarja, ki bo nastopil prvič po francoskem Touru, ki ga je končal z dvema etapnima zmagama, belo majico najboljšega mladega kolesarja in drugim mestom v skupni razvrstitvi, še Domen Novak (UAE), Luka Mezgec (Jayco AlUla), Matevž Govekar (Bahrain-Victorious), ki se je pravkar vrnil z Dirke po Poljski, Kristijan Koren, Tilen Finkšt (oba člana Adrie Mobil), Jaka Primožič (Hrinkow Advarics) in Anže Skok (Ljubljana Gusto Santic).

Slovensko ekipo bo vodil selektor Uroš Murn, ki bo zelo pogrešal Primoža Rogliča in Jana Tratnika, ki se v Tignesu pripravljata na špansko Vuelto, in Mateja Mohoriča, ki je ocenil, da na prvenstvu nima možnosti za vidnejši rezultat. "Res je, nimamo tako močne ekipe, kot jo imajo najboljše reprezentance. Ampak verjamem, da se bomo temu prilagodili. Tu imamo tekmovalce z izkušnjami ter dobre kolesarje iz kontinentalnih ekip za takšne kriterijske kroge, zato mislim, da bomo nadoknadili to razliko," je prepričan selektor.

Največ favoritov v belgijskih dresih

Nesporni favoriti za naslov svetovnega prvaka so kolesarji belgijske reprezentance na čelu s svetovnim prvakom Remcom Evenepoelom, Woutom Van Aertom in najboljšim sprinterjem letošnjega Toura Jasperjem Philipsnom. Med favoriti visoko kotira tudi svetovni prvak v ciklokrosu Nizozemec Mathieu van der Poel, ki zaradi izjemnega obvladovanja kolesa na trasi polni zavojev bržkone ne bo imel težav, in svetovni prvak iz leta 2019 Mads Pedersen, ki bo v izbrani vrste Danske imel še dva močna kolesarja Kasperja Asgreena in Mattiasa Skjelmoseja, ne pa zmagovalca Toura Jonasa Vingegaarda, ki se je nastopu na prvenstvu odpovedal.

Kot je že tradicija, kolesarji na svetovnem prvenstvu nimajo radijskih povezav, kar je pogosto recept za nepredvidljive scenarije.

Pogačar pričakuje zelo težko in selektivno dirko

Pogačar, ki je v Glasgow po težavah z letalskimi povezavami pripotoval šele v petek ponoči, pričakuje zelo težko in selektivno dirko, mavrično majico, ki jo svetovni prvak nosi na vseh dirkah do prihodnjega svetovnega prvenstva, pa označil za enega svojih glavnih ciljev v karieri. Naslov svetovnega prvaka je namreč ena redkih lovorik, ki je 24-letni Gorenjec v svoji zbirki še nima. Do zdaj je bil v članski kategoriji najvišje uvrščen leta 2019, na svojem prvem nastopu med elito, ko je v deževnih razmerah v Yorkshiru na britanskem otoku osvojil 18. mesto.

Pogačarjev nastop na svetovnem prvenstvu nikoli ni bil vprašljiv



"Vsako leto je podobno, gre za največjo enodnevno dirko sezone, le da tokrat v nekoliko drugačnem obdobju takoj po Touru. Upam na dobre noge. Trasa je zelo zapletena in zahtevna, zato bo dirka zelo selektivna. Mislim, da bo zelo zanimivo. Vesel sem, da sem lahko na startu z državno reprezentanco," je v izjavi za Kolesarsko zvezo Slovenije povedal Tadej Pogačar, ki je zaradi poznega prihoda v Glasgow ostal brez uradnega ogleda trase. Dejal je, da njegov nastop na svetovnem prvenstvu nikoli ni bil vprašljiv: "Ne, dileme ni bilo. Hitro po Touru sem se odločil, pravzaprav sem že med Tourom nekako vedel, da bom dirkal tudi na svetovnem prvenstvu." Tudi počutje in pripravljenost sta na primerni ravni, zagotavlja: "V redu sem, roka je tudi že kar v redu. Mislim in upam, da sem pripravljen. To bomo videli jutri po nekaj krogih. Nato sledi še kronometer naslednji teden in zagotovo bo pestro," je še dodal drugouvrščeni z nedavno končane dirke po Franciji. "Noge se lahko vrtijo po Touru, pomembna pa je pripravljenost v glavi ter kako vse skupaj kompenziraš po tritedenski dirki. Imel sem nekaj dobrih treningov, poskusil čim bolj uživati na kolesu," si želi zmagovalec 62 dirk v karieri, od tega desetih enodnevnih.

V slovenski zbirki kolesarskih odličij s svetovnih prvenstev, sta za zdaj dve medalji, srebro Primoža Rogliča iz kronometra v Bergnu na Norveškem leta 2017 in bron Andreja Hauptmana na cestni dirki v Lizboni na Portugalskem leta 2001.

