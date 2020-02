Froome spet cel, formo bo preizkusil na Arabskem polotoku

Štirikratni zmagovalec dirke po Franciji si je zlomil desno stegnenico, komolec in nekaj reber, zdaj pa je po intenzivni rehabilitaciji pripravljen na naslednji korak proti osvojitvi novega naslova na julijskem Touru.

"To leto je bilo za zdaj odlično, ampak kljub temu ne smem imeti previsokih pričakovanj. Še vedno sem kar daleč od forme, ki sem jo imel lani na treningu pred dirko kriterija Dauphine. Potreboval bom nekaj časa, da bom znova v taki pripravljenosti," je za spletno stran Ineosa povedal Froome.

Štiriintridesetletnik je dejal, da je že več mesecev razmišljal le o vrnitvi na tekmovanja. "Veliko olajšanje je že vrnitev v kolesarsko karavano. Zdi se mi, da sem dobil drugo priložnost za profesionalno dirkanje, potem ko sem doživel tako nesrečo. Tega ne jemljem kot nekaj samoumevnega," pravi Britanec.

Novembra je prestal zadnjo operacijo, ko so mu iz kolka odstranili kovinsko ploščo, iz komolcev pa vijake, kar mu je omogočilo, da je lahko znova začel polno trenirati.

Pretekli mesec je bil tudi na Kanarskih otokih, kjer je sodeloval na prvem pripravljalnem taboru svoje ekipe, veliko se je posvečal pridobivanju moči v desni nogi.

This Sunday marks the start of the #UAETour. We're excited to announce our team, which features a long-awaited return, a pro debut, plus a brand new signing!@Andrey_Amador @EddieDunbar @chrisfroome @golasmichal @ChristianKnees @SalvatorePuccio @_rccarlos pic.twitter.com/SbK8fssOXH