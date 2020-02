Zmagovalec Toura po padcu le do drugega mesta v Kolumbiji #video

Zmagovalec lanske kolesarske Dirke po Franciji Egan Bernal (Ineos) je na cestni dirki kolumbijskega državnega prvenstva v soboto zasedel drugo mesto. Na 217-kilometrski dirki s štartom in ciljem v Tunji je Bernal tudi grdo padel, a se do konca prigrizel do naslova državnega podprvaka. Kolumbijski prvak pa je postal Sergio Higuita (Education First).