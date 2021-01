Egan Bernal pred Tourom še na Giro?

Kot poroča cyclingnews.com, je kolesar ekipe Ineos Grenadiers za začetek sezone nameraval nastopiti na kolumbijskem državnem prvenstvu, ki pa je zaradi pandemije odpadlo, tako da se je skupaj s svojimi rojaki nekoliko prej podal v Evropo, kjer bo prihodnji teden tekmoval na Dirki po Valencii.

Foto: Reuters

Bolečin v hrbtu, ki so bile, kot sam pravi, posledica nepravilne drže na kolesu, ne čuti več, na nov položaj na kolesu pa se še privaja. Kot je dejal že lani, bo njegov glavni cilj sezone Tour, a skupaj z ekipo razmišlja, da bi pred tem nastopil tudi na Giru, vzel bi ga kot pripravo na Tour.

Foto: Reuters

Razmišlja tudi o Giru

"Giro je na koledarju največjih dirk na prvem mestu, v moji glavi pa je prva dirka najpomembnejša. V Italijo bi lahko šel kot kandidat za visoka mesta ali pa kot pomočnik. A to so le moja razmišljanja, moral se bom usesti z vodstvom ekipe in se dogovoriti. Veliko bo odvisno od zdravstvenega stanja in pripravljenosti," meni Bernal.

Na začetku leta rezultatskih pričakovanj nima: "Počutim se dobro, sem super motiviran, toda dirkal nisem štiri mesece, zato si predvsem želim vrniti na tekmovanja, tudi če ne bom med najboljšimi."