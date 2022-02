Zmaga Čehu, Pogačar pred ključno etapo v vodstvu

Etapa, ki je potekala po Dubaju ter se začela in končala na razstavišču Expa 2020, bi morala biti sicer namenjena sprinterjem, a so se ekipe najhitrejših kolesarjev preveč spogledovale v zadnjih 20 km ter se prepozno podale v lov za peterico ubežnikov.

Ti so bežali od samega začetka etape, na koncu pa ohranili 15 sekund naskoka pred tokrat neodločno glavnino, v kateri sta v cilj pripeljala tudi oba Slovenca Tadej Pogačar in Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco). Drugo mesto je pripadlo Francozu Paulu Lapeiri (Ag2r Citroen), tretji pa je bil Rus Dmitri Strahov (Gazpron-RusVelo).

Lov na rdečo majico vodilnega bo znova odprt v soboto, ko bo na vrsti zadnja, sedma etapa. Ta bo v dolžini 148 km potekala od al-Aina do Džebel Hafita (10,9 km/6,7 %). Na zaključni vzpon ima Pogačar lepe spomine. Lani je tam v dvoboju za zmago ugnal Britanca Adama Yatesa (Ineos Grenadiers), letos pa bo prav Britanec eden tistih, ki bodo skušali presenetiti doslej prepričljivega slovenskega asa ter njegovo ekipo.

🇦🇪 #UAETour



Vacek takes the win from a sprint among the leading group, with the field behind sprinting for the minor placings in the top 10. Updates on our riders to follow.



The top ten on today's stage ⤵️ pic.twitter.com/d7aqmkGGXu