Pogačar kljub predrti zračnici povišal vodstvo

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je peti dan domače dirke svoje ekipe začel z dvema sekundama prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Italijanom Filippom Ganno (Ineos Grenadiers). Končal pa ga je štiri sekunde pred svetovnim prvakom v vožnji na čas. Triindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je namreč proti Italijanu na prvem vmesnem sprintu pridobil dve sekundi.

Ključnih trenutkov v etapi s tem še ni bilo konec. Okoli 40 km pred koncem etape je Pogačar s pomočjo ekipe odbil še poskuse napadov tekmecev v malenkost močnejšem bočnem vetru.

Še več dela pa je imel slovenski as 7,5 km pred ciljem, ko je moral s predrto zračnico po novo kolo. Moštvo je znova opravilo dobro delo ter hitro nadoknadilo okoli 25 sekund zaostanka za vse hitrejšo glavnino. Ta je takrat lovila zadnjega ubežnika, Čeha Michaela Kukrleja (Gazprom-RusVelo). Ujela ga je 2,8 km pred ciljem.

Nato so na vrsto prišli sprinterski vlaki, najbolje pa se je kljub odsotnosti njegovega najbolj zvestega pomočnika odrezal Jasper Philipsen. Slavil je 16. zmago v karieri in drugo na letošnji prvi dirki svetovne serije, dobil je tudi prvo etapo. Drugo mesto je pripadlo Nizozemcu Olavu Kooiju (Jumbo-Visma), tretji pa je bil Irec Sam Bennett (Bora-Hansgrohe).

"To je bil res hiter zaključek. Imeli smo dober načrt z ekipo, a v zadnjih dveh kilometrih sem izgubil svojega glavnega pomočnika. Potem sem skušal le najti najboljše kolo za sledenje ter se izkazati v zaključku. Zelo sem vesel. Zmagati ni nikoli dolgočasno, adrenalina je prav toliko kot po prvi etapi," je dejal današnji zmagovalec.

Pogačar in Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco) sta v cilj pripeljala v času glavnine. Dvakratni zmagovalec Toura Pogačar ima v skupnem seštevku štiri sekunde naskoka pred Ganno, tretji pa je Rus Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), ki je danes prav tako vzel eno bonifikacijsko sekundo, in zaostaja 14 sekund.

"Without them it would be too difficult" 🤩@TamauPogi talks about his @TeamEmiratesUAE, Velon Data and his next block of racing 🎙

