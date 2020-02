Uradno: Pogačar po odpovedi dirke zaradi koronavirusa drugi

Potem ko so organizatorji kolesarske dirke svetovne serije po Združenih arabskih emiratih zaradi okužbe s koronavirusom v hotelu, kjer so bile nastanjene ekipe, odpovedali dirko dve etapi pred koncem, so danes tudi uradno sporočili, da obveljajo izidi po peti etapi. Pogačar, ki je meril na skupno zmago, je prvo dirko leta končal na drugem mestu.

Dirka po ZAE, na kateri je v četrtkovi peti etapi zmagal slovenski as Pogačar, se je sinoči presenetljivo predčasno končala. Mediji so poročali, da je v hotelu Crowne Royal Plaza Abu Dhabi Yas Island, kjer so nastanjene ekipe, prišlo do okužb z novim koronavirusom.

"Dobili smo informacijo, da je dirka po ZAE odpovedana zaradi pojava koronavirusa. Vsem vpletenim želimo vse najboljše, medtem ko čakamo na nadaljnji potek dogodkov," so zapisali na Twitterju pri nizozemskem moštvu Jumbo Visma, za katerega dirka tudi najboljši kolesar sveta Primož Roglič, ki pa letos ne nastopa na dirki po ZAE.

Italijanski mediji so poročali, da so se za odpoved dirke odločile lokalne oblasti, ki bodo poskrbele za teste kolesarjev in osebja v naslednjih urah. Tisti, katerih test bo pozitiven, bodo morali ostati v 15-dnevni karanteni, ostali bodo lahko v nedeljo odpotovali iz države. Pred hotel se je pripeljala tudi posebna policijska enota CBRN, ki je usposobljena za primere kemičnih, bioloških in radioloških kontaminacij.

Sum na okužbo pri dveh članih Pogačarjeve ekipe

Časnik Gazzetta dello Sport je pisal, da obstaja sum o okužbi z omenjenim virusom pri dveh članih strokovnega osebja moštva UAE Team Emirates, za katero dirka tudi 21-letni Pogačar. Šlo naj bi za dva maserja italijanske narodnosti.

Adam Yates je končal na prvem mestu. Foto: Reuters

Obveljali bodo rezultati po petih etapah

Organizatorji dirke so danes tudi uradno sporočili, da bodo za končno razvrstitev obveljali izidi po petih etapah. Pogačar, član moštva UAE Team Emirates, je tako zasedel skupno drugo mesto za zmagovalcem Britancem Adamom Yatesom (Mitchelton - Scott), tretji je bil Kazahstanec Aleksej Lucenko (Astana).

Za zdaj še ni znano, kakšni so izidi testov kolesarjev na novi koronavirus. V ZAE so v četrtek zabeležili šest novih primerov okužbe s koronavirusom sars-cov-19, skupna številka pa je zdaj pri 19, zaradi česar so oblasti prepovedale letalski promet v državo iz sosednjih držav.