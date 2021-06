Carapaz zadržal vodstvo v Švici, Kronu etapa

Etapo je dobil Danec Andreas Kron (Lotto Soudal). Ciljno črto je sicer prvi prečkal Portugalec Rui Costa, nekdanji svetovni prvak in moštveni kolega Tadeja Pogačarja in Jana Polanca pri ekipi UAE Emirates, a so sodniki dosodili, da je v sprintu nepravilno oviral Danca in vrstni red zamenjali. Tretje mesto je zasedel Avstrijec Hermann Pernsteiner, zaostal je sekundo.

Četrtouvrščeni Francoz Julian Alaphilippe, ki za Carapazom zaostaja 53 sekund, je poskušal z napadom na prvem od treh kategoriziranih vzponov. Sledili so mu še trije kolesarji, s katerimi si je nabral več kot minuto prednosti in bil s tem nekaj časa virtualno na prvem mestu skupnega seštevka. A je uvidel, da napad ne bo uspel, zato je počakal glavnino, ki je nato v beg pustila še številne druge ubežnike (pred njo je v cilj prišlo 19 kolesarjev), sama pa na cilj prišla z zaostankom dveh minut in 49 sekund.

Edini slovenski predstavnik, kolesar ekipe Bahrain Victorius Domen Novak, ki je pomagal Pernsteinerju do tretjega mesta, si je nabral dodaten zaostanek, etapo je končal v ozadju.