Carapazu peta etapa in vodstvo na dirki po Švici

Ekvadorec Richard Carapaz je dobil peto etapo kolesarske dirke po Švici in z današnjo zmago tudi prevzel skupno vodstvo. Član ekipe Ineos je na zahtevni gorski etapi s ciljem v Leukerbadu po 175 km premagal Danca Jakoba Fuglsanga. Tretji, Kanadčan Michael Woods, je zaostal 39 sekund.

Do današnje etape vodilni Nizozemec Mathieu van der Poel je po razpletu, ko je na 25. mestu zaostal več kot štiri minute, ostal brez vodstva. V ospredju so zdaj Carapaz s 26 sekundami prednosti pred Fuglsangom in 33 pred Francozom Julianom Alaphilippom.

Edini slovenski predstavnik na dirki Domen Novak (Bahrain Victorious) je bil danes 126. s 23 minutami zaostanka, skupno pa je na 127. mestu (+ 42:43).

V šesti etapi se bodo kolesarji v petek merili na 130 km dolgi etapi od Fiescha do Disentisa Sedruna.

