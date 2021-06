Van der Poel z novo etapno zmago do skupnega vodstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemec Mathieu van der Poel je v sprintu dobil tretjo etapo 85. kolesarske dirke po Švici in prevzel vodstvo v skupnem seštevku dirke. Tekmovalec moštva Alpecin je po 182 kilometrih med Lachnom in Pfaffnauom dobil sprint pred Francozoma Christophom Loportom in Julianom Alaphilippom. Doslej je na dirki vodil domačin Stefan Küng.