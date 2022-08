Že tako težak dan, zdaj pa še slabe novice

Deveti tekmovalni dan se bo začel z zaprto vožnjo ob 12.40 v Villaviciosi, kolesarje pa bo nato čakal 171,4 kilometra dolg pekel, ki bo vseboval pet gorskih ciljev. Za ljubitelje kolesarstva bo to prava zabava, poslastica, povrhu vsega pa se bo dan zaključil z vzponom na Navi, ki sicer ne bo dolg, a bo izjemno težak.

Foto: A. S. O.

Odstopi se vrstijo, poslavljata se tudi pomočnika Rogliča in Evenepoela



Danes bo na startni listi 9. etape samo še 166 kolesarjev (od prvotnih 183). Po jutranji informaciji, da je bil na testiranju za novi koronavirus pozitiven Nizozemec Wout Poels (Bahrain-Victorious), ki je ponoči razvil blažje simptome bolezni, so iz ekip Quick-Step Alpha Vinyl Team in Jumbo-Visma sporočili, da se poslavljata tudi dragocena pomočnika glavnih favoritov za zmago na letošnji španski pentlji, Pieter Serry, pomočnik Evenepoela, in Sepp Kuss, specialist za gorske etape pri Rogličevi Jumbo-Vismi, ki ima povišano temperaturo.

Prvi primer okužbe s koronavirusom so na Vuelti zaznali pred začetkom 5. etape, ko je pozitiven test oddal Daan Hoole iz ekipe Trek-Segafredo. Po tistem so se zaradi okužbe poslovili še Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert), Andrea Vendrame in Jaakko Hänninen (oba iz ekipe AG2R Citroën), Victor Langellotti (Burgos-BH), Itamar Einhorn (Israel-Premier Tech), Mark Donovan in Nikias Arndt (Team DSM) ter Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic). Zaradi bolezni se je moral umakniti tudi Jake Stewart (Groupama-FDJ).