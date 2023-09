Ne želijo si nepričakovanega

Favoriti za skupno zmago bodo imeli danes nekoliko mirnejši dan, vsaj upajo, da bo tako. V četrtek smo lahko videli pravi spektakel v režiji Jumbo-Visme. Primož Roglič je na zaključnem vzponu Pico del Buitre razorožil Remca Evenepoela in na koncu skupaj z moštvenim kolegom Jonasom Vingegaardom prikolesaril na cilj ter odščipnil Belgijcu 32 sekund. Češnja na torti za nizozemsko moštvo je bila etapna zmaga za Seppa Kussa.

V petkovi ravninski etapi boja favoritov za rdečo majico, ki jo bo nosil vsega 20-letni Francoz Lenny Martinez, ki ima osem sekund prednosti pred Kussom, ne bomo videli, saj je na programu šprinterska etapa. Kolesarji si predvsem želijo nepričakovanega dogajanja, ampak resnični zaključni šprint, da si bodo lahko nekoliko odpočili od napornega četrtkovega dne.

Ponagaja lahko le veter

A bo dolg dan, da bodo prišli šprinterji do svojega dela. Kar 201 kilometer bo dolga etapa. Vse skupaj se bo začelo v mestu Utiel, kjer je veliko vinogradov. Kolesarji bodo uživali v razgledih, ko se bodo spuščali proti Valencii in vse do cilja v mestu Olive, kjer je veliko peščenih plaž. To območje je polno naravnih lepot, predvsem termalnih izvirov in redkih vrst vodnih ptic.

Profil sedme etape na Vuelti Foto: A. S. O.

A te ne bodo zanimale kolesarjev, ki bodo osredotočeni na dogajanje na trasi. Lahko rečemo, da so organizatorji le pripravili etapo, ki bo resnično pisana na kožo šprinterjem. Drugi del bo povsem ravna etapa, ki se bo končala s skupinskim šprintom. Temperatura ne bo povzročala težav kolesarjem, lahko pa bi jim ponagajal bočni veter, ki bo pihal od Valencie in južno do cilja.

Osrednji favorit je jasen

In kdo so favoriti? Sodeč po videnem, je treba najprej navesti zmagovalca obeh dozdajšnjih šprinterskih zaključkov Kadena Grovesa (Alpecin-Deceuninck). Belgijska ekipa je dokazala, da je ekipa, ki jo bo treba premagati v hitrejših etapah. Groves je videti v odlični formi, kar bo dodatna ovira za Avstralčeve tekmece.

Kaden Groves je favorit za tretjo etapno zmago. Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Alberto Dainese (Team DSM-Firmenich) je kolesar, ki bo prav tako iskal priložnost za etapno zmago na Vuelti. V prvi je bil udeležen v padcu, v peti pa mu je nato le malo zmanjkalo, da bi bil uvrščen med prve tri.

Kar nekaj kolesarjev meri na zmage v šprinterskih etapah – med njimi Edward Theuns (Lidl-Trek), Dries Van Gestel (TotalEnergies), Milan Menten (Lotto Dstny) …