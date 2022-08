Prva španska etapa letošnje Vuelte, pa z njo prvi resnejši klanci

Po ravninskem nizozemskem uvodu v Vuelto 2022 je na vrsti prvi teden dirkanja po španskih cestah. Te etape bodo veliko bolj razgibane, že danes na dobrih 152 kilometrih od Vitorie do Laguardie kolesarje čakata dva kategorizirana klanca.

Najprej Puerto de Opakua (II. kategorija, 5 km pri 6,9 % naklona), vrh je na 62. kilometru etape, nato še Puerto de Herrera (III. kategorija, 7,3 km, 4,8 %) na 138. kilometru. Vzpona ne bosta prevelik izziv, zato je težko napovedati, kako se bo dan razpletel. Mogoč je tako uspešen pobeg kot tudi zaključni obračun specialistov za sprinte, medtem ko kakšnega napada favoritov za skupno zmago ni mogoče pričakovati.

Foto: zajem zaslona

V prvem španskem tednu dirke bo zanje priložnost na veliko zahtevnejših, pravih gorskih etapah v četrtek, soboto in nedeljo, a bolj kot ne velja, da bo do nedelje postalo jasno le, kdo dirke letos ne more osvojiti, ne pa tudi, kdo jo lahko.

V rdeči majici vodilnega bo dirkal Italijan Edoardo Affini, a ima enak čas kot on še pet kolesarjev Jumbo-Visme, tudi Primož Roglič, ki je v skupnem seštevku uvrščen na tretje mesto. Drugi slovenski predstavnik na dirki Jan Polanc (UAE Emirates) za šesterico zaostaja 33 sekund, z njim tudi mladi španski as Juan Ayuso ter Portugalec Joao Almeida, ki sta aduta Pogačarjeve ekipe na letošnji Vuelti.

Kolesarji Ineosa z Richardom Carapazom na čelu za Jumbo-Vismo zaostajajo 13 sekund, Quick - Step Alpha Vinyl z Remcom Evenepoelom še sekundo več, BikeExchange - Jayco s Simonom Yatesom 31 sekund, Bora - Hansgrohe z Jaijem Hindleyjem 41 ... Nekoliko slabše so Vuelto začeli pri AG2R Citroën z Benom O'Connorjem in EF Education EasyPost z Rigobertom Uranom in Hughom Carthyjem. Ti so pred startom dirke spadali med favorite za skupno zmago, a po le treh dneh Avstralec za vodilnimi zaostaja 55 sekund, Kolumbijec in Britanec pa že več kot minuto.

Današnja etapa se bo začela ob 13.40, končala pa enkrat med 17.20 in 17.41. V živo jo bomo pospremili tudi na Sportalu.

Skupni vrstni red (3/21): 1. Edoardo Affini (Ita/Jumbo-Visma) 8;20:07

2. Sam Oomen (Niz/Jumbo-Visma) isti čas

3. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma)

4. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma)

5. Mike Teunissen (Niz/Jumbo-Visma)

6. Robert Gesink (Niz/Jumbo-Visma)

7. Ethan Hayter (VBr/Ineos Grenadiers) + 0:13

8. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) isti čas

9. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers)

10. Pavel Sivakov (Fra/Ineos Grenadiers)

...

25. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 0:33

...

Foto: zajem zaslona