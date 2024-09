Primoža Rogliča čaka še en peklenski dan na Vuelti

Na predzadnji dan 79. Dirke po Španiji je na vrsti kraljevska etapa s sedmimi kategoriziranimi klanci in skoraj 5.100 višinskimi metri. Slovenski as Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) bo v rdeči majici vodilnega branil 1:54 prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Avstralcem Benom O'Connorjem (Decathlon AG2R La Monidiale), ki ga je včeraj prehitel po izjemni predstavi na zaključnem vzponu 19. etape. Tudi danes se bo 172-kilometrska etapa končala s ciljnim vzponom.

"Ni še konec, čaka nas še kraljevska etapa, pa tudi nedeljski kronometer v Madridu," je včeraj po imenitni predstavi in še tretji etapni zmagi na letošnji Vuelti, s katero je spet prevzel vodstvo v skupnem seštevku, opozoril slovenski šampion Primož Roglič.

Danes lahko 34-letni Zasavec pričakuje napade tekmecev, saj je to zanje še zadnja priložnost, da ga morda presenetijo ob morebitnem slabem dnevu, a kot je že včeraj priznal španski adut Enric Mas (Movistar), bo "proti takšnemu Primožu to izjemno težko".

Na vrsti je kraljevska etapa 79. Vuelte z več kot pet tisoč višinci. Foto: zajem zaslona

Spopad favoritov za končno zmago lahko pričakujemo na zaključnem vzponu na Picon Blanco. Ta osemkilometrski klanec prve kategorije s kar 9,1-odstotnim povprečnim naklonom je stalnica na Dirki po Burgosu, na Vuelti pa so ga nazadnje prevozili leta 2021 v tretji etapi, ki jo je dobil Estonec Rein Taaramäe. Tedaj je bil Roglič sedmi z 1:48 zaostanka, tri sekunde pred Zasavcem pa je etapo končal Mas.

A Roglič je leta 2021 na Vuelti prišel še do svoje tretje zaporedne zmage, danes pa lahko že tlakuje pot do četrte, s katero bi se izenačil z rekorderjem te dirke, Špancem Robertom Herasom. Vuelto je Roglič dobil še v letih 2019 in 2020.

Za konec kraljevske etape še vzpon na Picon Blanco. Foto: zajem zaslona A še pred super zahtevnim zaključkom danes kolesarje čaka pravi pekel. Na 172-kilometrski trasi od Villarcaya do Picon Blanca ni domala niti metra ravnine. Že takoj po štartu bo šlo v klanec, najprej na nekategorizirani Alto de Bocos (2,7 kilometra, 6,6 odstotka), nato pa si sledijo gorski izzivi eden za drugim. Las Estacas de Trueba (tretja kategorija, 9,2 kilometra, tri odstotke), Puerto de la Braguia (tretja kategorija, 5,8 kilometra, 5,3 odstotka), Alto del Caracol (druga kategorija, 10,7 kilometra, 5,4 odstotka), Portillo de Lunada (prva kategorija, 14,1 kilometra, 6,1 odstotka), Portillo de la Sia (druga kategorija, 7,2 kilometra, 5,8 odstotka) in pred ciljnim vzponom še Puerto de los Tornos (prva kategorija, 11,2 kilometra, 5,8 odstotka).

Rogličeva ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe lahko mirno nadzoruje dogajanje in pusti kakšen nenevaren pobeg, zagotovo pa imajo njihovi tekmeci svoje načrte.

Predzadnja etapa letošnje Vuelte se bo z zaprto vožnjo začela ob 13. uri, ob 13.06 naj bi šlo zares, v cilju pa najboljše kolesarje pričakujejo med 17.15 in 17.45.

Z novo zmago bi Roglič že bolj ali manj potrdil četrto zmagoslavje in bi se nedeljskega posamičnega kronometra po ulicah Madrida lahko lotil povsem sproščeno.

Skupni vrstni red po 19 etapah: 1. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 76;43:36

2. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R) + 1:54

3. Enric Mas (Špa/Movistar) 2:20

4. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) 2:54

5. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 4:33

6. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 4:47

7. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 4:55

8. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) 5:55

9. Mikel Landa (Špa/Soudal Quick-Step) 6:40

10. Pavel Sivakov (Fra/UAE Team Emirates) 7:39

...

