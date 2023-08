Po drami nova drama? Morda Rogličevo zadoščenje?

Uvodni ekipni kronometer je postregel s presenetljivim dogajanjem. Ko je dež tik pred začetkom dirkanja začel močiti ceste Barcelone, je postalo jasno, da bi lahko spremljali nenavaden razplet. Tistim ob koncu štartne liste je izdatno ponagajala še tema, saj so se na progo podali po 20. uri, zaradi česar nismo videli dejanskega stanja moči vseh ekip.

Pri Jumbo-Vismi, ki so bili osrednji favoriti in na koncu končali na enajstem mestu, so imeli povrhu vsega težave s predrto pnevmatiko Jonasa Vingegaarda, zaradi česar so izgubili dragocen čas – v primerjavi z lanskim junakom Vuelte Remcom Evenepoelom sta Jonas in Primož Roglič izgubila denimo 26 sekund.

Glede na vremensko napoved bi lahko imeli pester dan tudi danes, v kateri bodo rdečo majico vodilnega imeli v taboru Team dsm – nosil jo bo Lorenzo Milesi. Pred kolesarji je 181,8 kilometra dolga preizkušnja, ki bo vsebovala tri gorske cilje. Vse skupaj se bo začelo ob plaži kot prvi dan, nato bo kmalu prišel na vrsto prvi gorski cilj III. kategorije The Coll de Sant Bartomeu (6,6 km/4,5%). Sam po sebi ni težak, najtežje je na začetku. Dirka po Kataloniji je v zadnjih letih večkrat obiskala ta del Katalonije, a prvič v sklopu Vuelte.

Trasa 2. etape na Vuelti. Foto: A. S. O.

Po krajšem obisku dirkališča Barcelona-Catalunya bo pred kolesarji nov vzpon, ki sliši na ime Coll D'Estenalles – gorski cilj II. kategorije je dolg 12,1 kilometra in bo imel povprečno 3,9-odstotno naklonino.

Čeprav je najdaljši klanec dneva, bo ključno igral najkrajši povsem ob koncu dneva, ko se bodo kolesarji povzpeli do gradu na Montjuicu v Barceloni. Olimpijska gora ni klanec, na katerem bi lahko osvojili Vuelto, vendar bi lahko kdo izmed favoritov skušal tekmecem odščipniti kakšno sekundo, saj so do cilja nato le še dobri trije kilometri.

Klanec bo dolg 0,9 kilometra s povprečno naklonino 9,4 odstotka. Ključen bo tudi spust, zlasti, če bo cesta zaradi dežja namočena in posledično spolzka. Zatem kolesarje čaka še 1,5 kilometra vožnje do olimpijskega stadiona, trasa pa se bo vseskozi nekoliko dvigovala.

Takšni zaključki ob normalnem suhem cestišču ustrezajo našemu šampionu Rogliču. Lahko bi se katapultiral že na kratkem vzponu na Montjuic, lahko pa bi počakal na zaključni šprint, saj gre cesta navzgor. Zaradi teh dveh dejstev bi lahko bil najresnejši kandidat za zmago v nedeljski 2. etapi Vuelte.

Rezultati po 1. etapi

Results powered by FirstCycling.com