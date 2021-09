Legenda kolesarstva jasno glede Rogliča

Primož Roglič je v sredo odpeljal izjemno in v velikem slogu prišel do rdeče majice. A ima nov izziv danes, ko je na sporedu kraljevska etapa.

Foto: Guliverimage

Nov dan na Vuelti in pred kolesarji je kraljevska etapa. Na 162,6 kilometra dolgi trasi, ki se bo končala z vnovično vožnjo v klanec, bodo vsega skupaj prekolesarili približno pet tisoč višinskih metrov vzponov. Alto del Gamoniteiro je pekel, ki bo sledil povsem ob koncu. Primož Roglič je v sredini gorski etapi v velikem slogu prišel do rdeče majice vodilnega in si odprl vrata do tretje zaporedne zmage na Vuelti. Danes je videti še zadnji dan, ko ga lahko tekmeci ogrozijo, čeprav je težko verjeti v takšen scenarij. Tudi Alberto Contador izpostavlja slednje.