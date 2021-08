Rogličevo ogrevanje pred brutalnima dnevoma

Po dnevu počitka je na Vuelti čas, da se kolesarji podajo v zadnji teden, ki bo za favorite za končno zmage izjemno naporen. Danes je sicer na sporedu ravninska, a razgibana etapa, ki se bo začela z zaprto vožnjo ob 12.49. V sredo in četrtek sledi nov trenutek resnice, ko lahko pričakujemo napad tekmecev na Primoža Rogliča, ki mu dobro kaže pri pohodu do tretje zaporedne zmage na Dirki po Španiji.

V 16. etapi bodo načeloma na svoj račun prišli šprinterji. Trasa je zelo razgibana, prevoziti pa bodo morali približno 2300 višinskih metrov. Kategoriziran bo le vzpon Alto de Hijas, ki se bo začel 79 kilometrov pred ciljem. Dolg bo 4,2 kilometra, povprečna naklonina pa bo znašala 6,5 odstotka.

Šprinterji bi lahko imeli težave tudi na nekategoriziranem klancu Alto de San Cipriano, ki bo sledil čez 20 kilometrov. Dolg bo 5,1 kilometra, povprečna naklonina bo znašala 4,2 odstotka. Prav na teh dveh klancih bi se lahko ekipe otresle šprinterjev, če bodo imele takšen načrt.

Zaključni kilometer dneva bo tehničen, zato bo pomemben položaj pred šprintom.

Foto: A.S.O.

A favoriti za končno zmago na Vuelti bodo morali tudi na današnji etapi paziti, da se ne bi zgodili neljubi dogodki, zaradi katerih bi izgubili dragocen čas. Do konca tritedenske španske kolesarske pentlje je namreč le še šest tekmovalnih dni. Še posebej težka dneva bosta sreda in četrtek, ko bosta dve gorski etapi z zaključno vožnjo navkreber na gorski cilj ekstra kategorije.

Med tistimi, ki so resni kandidati za skupno zmago, najbolje kaže Primožu Rogliču. Trenutno je na tretjem mestu, pomembno pa je, da ima prednost pred tistimi, ki bi ga lahko ogrozili pri ponovnem pohodu do rdeče majice. Enric Mas (Movistar) zaostaja 35 sekund, Miguel Angel Lopez (Movistar) minuto in 28 sekund, Jack Haig (Bahrain Victorious) minuto in 59 sekund, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) pa že dve minuti in 45 sekund.