Priložnost, ki so jo sprinterji težko čakali, favoriti z mislimi že v gorah

Kolesarji Jumbo-Visme bodo danes verjetno skušali le varno priti do cilja in energijo hraniti za petkovo kraljevsko etapo.

Na Dirki po Španiji bo danes 12. etapa karavano popeljala od Olvege do Zaragoze. Na 165 kilometrih trase skorajda ni vzponov, bo pa zato precej ravnine in velika nevarnost vetra, ki je za ta del Španije značilen in bi kolesarjem lahko močno zagrenil dan pred izjemno zahtevno petkovo gorsko etapo s ciljem na mitskem prelazu Tourmalet.