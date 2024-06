Pred zaključkom v Novem mestu spet na Trško goro. Nova priložnost za Mateja Mohoriča.

Danes se bo s 156,9 kilometra dolgo etapo od Šentjerneja do Novega mesta končala jubilejna, 30. kolesarska dirka Po Sloveniji. Kolesarje pred zaključkom spet čaka kratek, a strm vzpon na Trško goro, kjer je lani napadel slovenski as Matej Mohorič (Bahrain - Victorious) in se nato prebil do etapne zmage. To bo najverjetneje skušal ponoviti tudi letos. Lani se je boril tudi za skupno zmago, letos pa je z več kot 13 minutami zaostanka za zeleno majico odločno predaleč. Skupno vodstvo brani Italijan Giovanni Aleotti (BORA - hansgrohe).