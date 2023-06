Bo že padla končna odločitev o zmagovalcu dirke Po Sloveniji?

Danes kolesarje čakajo štirje kategorizirani klanci, najprej za ogrevanje dva tretje kategorije, Topol (3 km pri 10-odstotnem povprečnem naklonu) in Kladje (10,5 km, 3,3 odstotka), v zadnjih 60 kilometrih pa se bodo dvakrat povzpeli prek tisoč metrov nadmorske višine, na Kolovrat (10,3 km/9,5-odstotni naklon). Cilj bo nato po spustu v Kobaridu.

4. etapa, 17. junij 2023, Ljubljana–Kobarid, 165,6 km

Na Kolovratu se bodo prvič na letošnji dirki Po Sloveniji pokazali najmočnejši hribolazci, v moštvu UAE Emirates stavijo na domačina Domna Novaka in italijanskega zvezdnika Diega Ulissija, pri Bahrain Victoriousu bi lahko mišice pokazal slovenski as Matej Mohorič, čeprav je napovedal, da mu je bolj po meri nedeljska zadnja etapa s ciljem v Novem mestu in vzponom na Trško goro. Pri Jaycu AlUli Luke Mezgeca stavijo na svetovnega prvaka Filippa Zano, zagotovo pa bo njihov sprinterski as Dylan Groenewegen zeleno majico vodilnega danes predal nekomu drugemu.

Pri slovenski Adrii Mobilu stavijo na mlada asa Gala Glivarja in Kristjana Hočevarja, zagotovo pa imajo svoje načrte prav v vseh ekipah na dirki.

Kolesarji bodo danes vozili z mislimi na včeraj tragično umrlega mladega švicarskega asa Gina Mäderja. Tragedija iz Dirke po Švici je močno pretresla kolesarski svet, še posebej je zarezala v ekipo Bahraina, katere član je bil nesrečnik.

Zmagovalec današnje kraljeve etape bi si že lahko zagotovil tudi skupno zmago na letošnji slovenski pentlji. Z dovolj veliko prednostjo v skupnem seštevku bi se lahko tudi nedeljskega konca 29. dirke Po Sloveniji s ciljem v Novem mestu lotil bolj mirno, čeprav bo tudi zadnja etapa precej zahtevna. Pred zaključnim sprintom na Mestnem trgu v prestolnici Dolenjske se bodo morali namreč kolesarji povzpeti na Trško goro, kratek (1,5 km), a strupen (maksimalni naklon več kot 20 odstotkov!) klanec, ki jo bo zagodel specialistom za sprinte.

Današnja kraljevska etapa se bo z zaprto vožnjo začela na Kongresnem trgu v Ljubljani ob 10.30, ob 10.42 naj bi kolesarji že dosegli kilometer nič in dirka se bo začela zares. Tekmovalce v cilju v Kobaridu pričakujejo med 14.30 in 15.00. Poleg štirih gorskih ciljev jih čakajo še trije leteči, v Medvodah, Škofji Loki in Tolminu.

Skupni vrstni red po treh etapah: 1. Dylan Groenewegen (Niz/Jayco AlUla) 12;31:24

2. Ide Schelling (Niz/Bora-Hansgrohe) + 0:10

3. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 0:14

4. Robin Froidevaux (Švi/Tudor Pro) 0:16

5. Raul Garcia Pierna (Špa/Equipo Kern Pharma) 0:18

6. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates) 0:19

7. Rui Oliveira (Por/UAE Team Emirates) 0:20

8. David Gonzalez (Špa/Caja Rural-Seguros RGA)

9. Dylan Hopkins (Avs/Ljubljana Gusto Santic)

10. Joel Nicolau (Špa/Caja Rural-Seguros RGA)

...

26. Jaka Primožič (Slo/ekipa Slovenije)

35. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious)

41. Gal Glivar (Slo/Adria Mobil)

55. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) vsi isti čas

...

Preberite še: