Etapa po okusu Mateja Mohoriča

Na 30. dirki Po Sloveniji je danes na sporedu tretja etapa, dobrih 160 kilometrov dolga preizkušnja od Ljubljane do Nove Gorice s tremi klanci tretje kategorije in skupno 2.365 višinskimi metri. Prav to je pred začetkom dirke kot primerno za napad označil slovenski as Matej Mohorič (Bahrain - Victorious). Etapa se bo z zaprto vožnjo s Kongresnega trga v Ljubljani začela ob 10:50, okoli 11:02 naj bi kolesarji dosegli kilometer nič, v cilju pa jih pričakujemo okoli 15. ure.