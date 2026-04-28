Za kolesarske sladokusce: Pogačar in Roglič po dolgem času spet na isti dirki

Ljubiteljem kolesarstva ni bilo treba dolgo čakati na nov kolesarski sladkorček. Danes se bo s prologom (3,2 km) v Villars-sur-Glânu v Švici začela šestdnevna Dirka po Romandiji. Na 79. izvedbi preizkušnje v francoskem delu Švice nastopata največja slovenska kolesarska zvezdnika, Tadej Pogačar, ki velja za prvega favorita za skupno zmago, in Primož Roglič. Na startni listi sta tudi Domen Novak in Jan Tratnik, ki bosta opravljala vlogo pomočnikov. Roglič bo na današnjem prologu startal med prvimi, ob 15.45, Novak se bo s startne rampe zapeljal ob 16.32, Tratnik ob 17.15, Pogačar pa kot zadnji ob 17.17.

Tadej Pogačar, Domen Novak in Jan Tratnik so v Švico pripotovali neposredno iz Belgije, kjer so v nedeljo nastopali na klasiki Liège-Bastogne-Liège. Pogačar je po napetem boju z mladim francoskim fenomenom Paulom Seixasom dosegel že 112. zmago v profesionalni karieri in četrto v letošnji sezoni, na kateri je do zdaj nastopil zgolj na petih enodnevnih klasikah najvišjega ranga.

Slovenec bo glavni favorit tudi na Dirki po Romandiji, kjer doslej še ni nastopil, ima pa zanimive spomine z mladinskega obdobja, ko je v Švici nastopal z reprezentanco. Leta 2016 je na dirki Tour du Pays de Vaud grdo padel in si poškodoval ahilovo tetivo – brazgotina, ki jo je povzročil zobnik, je vidna še danes, je razkril na ponedeljkovi novinarski konferenci.

Na dirki bo tudi njegov devet let starejši rojak Primož Roglič, ki ima na tej preizkušnji že dve skupni zmagi (2018 in 2019), a tokrat ne cilja prav visoko. Kot je povedal v pogovoru za Val 202, si je po dirki po Baskiji, kjer je osvojil zanj dokaj skromno 16. mesto, vzel nekaj časa za počitek, tako da na švicarskih cestah več možnosti za uspeh pripisuje moštvenemu kolegu Florianu Lipowitzu.

Pogačar je v Švico pripotoval neposredno iz Belgije, kjer je v nedeljo zmagal na spomeniku Liege-Bastogne-Liege.

Okrnjena, a še vedno zvezdniška startna lista

V nekoliko okrnjeni konkurenci – nastopa le 15 ekip in 103 kolesarji (več ekip je zaradi finančnih težav organizatorja, ki je ostal brez sponzorja za rumeno majico oz. 463 tisoč evrov, kar je okoli deset odstotkov proračuna, odpovedalo udeležbo) – bodo na visoka mesta ciljali tudi Lenny Martinez, Antonio Tiberi, David Gaudu, Mauro Schmid in Oscar Onley.

Glede na zahteven profil trase (skupno 851,9 km) lahko Pogačar zmaga na vseh etapah. "Vsaka etapa je dobra priložnost za napad, a mislim, da razmišljajo enako tudi druge ekipe. Priložnosti bo veliko, morda tudi za presenečenja. Vsaka etapa je videti primerna za poskus," je namignil na novinarski konferenci.

V soboto in nedeljo bosta na sporedu zahtevni etapi s približno 3500 višinskimi metri, dirka pa se bo naslednji ponedeljek, 4. maja, končala s ciljnim vzponom.

Zahteven prolog in razgibana trasa

Pogačar in Roglič bosta svoje prve adute lahko razkrila že na današnjem prologu (3,2 km) v Villars-sur-Glânu, ki se bo končal s krajšim vzponom (0,8 km s povprečnim naklonom 6,9 %). Etapa se bo začela ob 15.35, prvi nosilec rumene majice pa bo znan približno dve uri kasneje.

Prolog, startni časi nekaterih favoritov in slovenskih kolesarjev:

Lucas Plapp Jayco AlUla 15:39 Rémi Cavagna Groupama - FDJ United 15:40 Oscar Onley Ineos Grenadiers 15:43 Primož Roglič Red Bull - BORA – hansgrohe 15:45 Dorion Godon INEOS Grenadiers 15:57 Jakob Soderqvist Lidl-Trek 15:59 Florian Lipowitz Red Bull - BORA – hansgrohe 16:00 David Gaudu Groupama - FDJ United 16:09 Antonio Tiberi Bahrain-Victorious 16:10 Albert Withen Philipsen Lidl-Trek 16:14 Finn Fisher-Black Red Bull - BORA – hansgrohe 16:15 Domen Novak UAE Emirates – XRG 16:32 Jan Tratnik Red Bull - BORA – hansgrohe 17:15 Tadej Pogačar UAE Emirates – XRG 17:17

Preberite še: