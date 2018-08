Matej Mohorič še naprej navdušuje

S Schachmannom in Mohoričem sta v cilj prišla še Nizozemec Tom Dumoulin, drugi z letošnjega Toura, in še en Nemec Nils Politt. Isti vrstni red je tudi v skupnem seštevku, Mohorič, sicer edini slovenski predstavnik na štiridnevni dirki, za vodilnim Nemcem zaostaja štiri sekunde.

Etapa je vsebovala štiri težje vzpone, na zadnjem je napadel Tom Dumoulin, njegovemu ritmu je sledil le Schachmann. Mohorič in pozneje Politt sta ubežnika ujela na spustu, na koncu je Slovencu za novo zmago zmanjkalo nekaj centimetrov.

Mohorič je sicer napadel že sredi etape in bil nekaj časa v ubežni skupini. "Zaradi tega na zadnjem vzponu nisem imel dovolj moči, da bi sledil najboljšim, toda svoje sem opravil v spustu. Drugo mesto ni slabo, a obžalujem, da nisem prehitel Schachmanna in zmagal," je po uspehu dejal Mohorič, ki je tudi drugi v seštevku gorskih ciljev in tretji po točkah.

It was a close sprint today with @MaxSchachmann, who got the stage win and now leads GC. Thanks to @Bahrain_Merida guys for their support! We try again tomorrow! 👊



📸 @CyclingphotoLIV pic.twitter.com/HiQt7bH3gy