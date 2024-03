Vodilni Tadej Pogačar osrečil navijača #video

Kolesarje na dirki po Kataloniji danes čaka razgibana peta etapa od Altafulle do Viladecansa (167,3 km) z dvema kategoriziranima vzponoma. Zadnjega na Alt de la Creu d'Aragall bodo kolesarji prečkali 30 kilometrov pred ciljem in skupno premagali 2.300 višinskih metrov. V skupnem vodstvu dirke je slovenski as Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki ima pred prvim zasledovalcem Mikelom Lando (Soudal Quick-Step) dve minuti in pol naskoka. Etapa se bo začela ob 13.35, kolesarji pa naj bi cilj dosegli okoli 17.30. Bodo ubežniki končno prišli na svoj račun?

Tadej Pogačar dominira na dirki po Kataloniji:

Tadej Pogačar na dirki po Kataloniji uživa v vseh pogledih. Ne samo da suvereno vodi v skupnem seštevku dirke – po štirih etapah in dveh etapnih zmagah pred drugouvrščenim Mikelom Lando vodi skoraj dve minuti in pol –, uživa tudi v navijaškem vzdušju. Vsak dan se na predstavitvi ekip pred etapo zbere ogromno ljudi, številni so tam prav zato, da pridobijo avtogram ali fotografijo najboljšega kolesarja na svetu, srečneži pa so deležni še česa več. Po družbenih omrežjih je včeraj zaokrožil videoposnetek trenutka, v katerem Pogačar enemu od navijačev, ki je imel na plakatu izpisano željo po njegovih sončnih očalih, podari prav očala.

Pogačar je enemu od navijačev podaril sončna očala:

Sicer pa slovenskega šampiona in druščino, vključno s še enim Slovencem, Domnom Novakom, danes čaka razgibana etapa od Altafulle do Viladecansa (167,3 km). Etapa ima dva kategorizirana vzpona. Prvi, vzpon na Coll de Les Ventoses, je na 65. kilometru. Dolg je 7,8 kilometra in ima 4,4-odstotni povprečni naklon. Drugi vzpon na Alt de la Creu d'Aragall bodo kolesarji prečkali 30 kilometrov (6,4 km, 5,9-odstotni povprečni naklon) pred ciljem in skupno premagali 2.300 višinskih metrov. Profil etape bi lahko dobro izkoristili ubežniki.

Profil 5. etape dirke po Kataloniji:

Foto: A. S. O.

Etapa se bo začela ob 13.35, kolesarji pa bodo cilj predvidoma dosegli okoli 17.30.

