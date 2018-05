Bole na najtežji etapi spet ugnal vso konkurenco

Kolesarji so morali v vsega 120,8 kilometra premagati 3828 višinskih metrov, zato je bila ta etapa najtežja med vsemi osmimi na letošnji dirki po Japonski. Bole je bil član ubežne skupine, na koncu pa je v sprintu trojice prepričljivo slavil.

Še posebej dobro si jo je zapomnil

"Etapa je bila res težka. Pred tremi leti sem tu izgubil zeleno majico, zato sem si etapo še posebej zapomnil. Ko sem prišel na Japonsko, sem si zadal cilj, da zmagam prav to etapo. Poskusil sem in tudi uspel. Traso sem poznal, vedel sem, da na njej ni mogoče nadzorovati dirke, da je bolje iti v beg. Vzponi niso dolgi, so kratki, toda cel dan smo vozili gor in dol," je etapo opisal Bole.

Na petem mestu v skupnem seštevku

V skupnem seštevku je na vrhu ostal Španec Marcos Garcia Fernandez, ki ima eno etapo pred koncem dirke - ta bo povsem ravninska - 35 sekund prednosti pred Avstrijcem Hermannom Pernsteinerjem. Bole je na petem mestu z minuto in 40 sekund zaostanka za vodilnim.

Drugi Slovenec na dirki David Per (Bahrain-Merida) je bil v sedmi etapi 29., zaostal je 8:43 minute, skupno pa je 33.