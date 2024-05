Zatišje pred neurjem pri Tadeju Pogačarju

Tradicionalna ravninska etapa, kjer na trasi ne bo nikakršnega vrhunca. Na tej ni niti enega gorskega cilja. Ravna kot palačinka je pot od Riccioneja do majhnega mesta Centa, ki bi lahko priredilo veliko zabavo.

Popolnoma ravninska trasa v 13. etapi. Vsako leto med petimi nedeljami pred postom gosti karneval, enega najbolj znanih in najstarejših v Evropi. Množice domačinov in turistov z vsega sveta se zgrinjajo v mestno središče, da bi si ogledale pisano parado, od velikih papirnatih figur do godb na pihala in plesalcev v kostumih. Od 90. let prejšnjega stoletja je dogodek postal še živahnejši, saj so ga pobratili s karnevalom v Riu de Janeiru, kar je dodalo praznovanju samba plesalce in bobnarje.

Tadej Pogačar z dobro prednostjo pred pomembnim koncem tedna V soboto in nedeljo bodo kandidati za skupno zmago na Dirki po Italiji spet prišli na svoj račun. V soboto jih najprej čaka drugi posamični kronometer, ki bo praktično povsem ravninski, v nedeljo pa izjemno težka gorska preizkušnja s ciljem v Livignu – na cestah, kjer se Tadej Pogačar dobro počuti. Slovenski šampion ima odlično izhodišče. Najbližji zasledovalec Daniel Martinez (BORA - hansgrohe) zaostaja 2:40, tretji Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) 3:56. Skupni vrstni red 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 45:22:35

2. Daniel Martinez (Kol/Bora-hansgrohe) + 2:40

3. Geraint Thomas (VB/Ineos Grenadiers) 2:56

4. Ben O'Connorr (Avs/Decathlon AG2r) 3:39

5. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorous) 4:27

6. Romain Bardet Fra/dsm-firmenich PostNL) 4:57

7. Lorento Fortunato (Ita/Astana) 5:19

8. Filippo Zana (Ita/Jayco AlUla) 5:23

9. Einer Rubio (Kol/Movistar) 5:28

10. Thymen Arensman (Niz/Ineos Grenadeiers) 5:52

Tokrat bodo imeli karneval sprinterji, ki bodo imeli eno zadnjih priložnosti za etapni uspeh, saj bodo v nadaljevanju Gira bolj v ospredju favoriti za skupno zmago.

Glede na ravno traso bodo pomembni zadnji kilometri, ki niso brez zapletov. Ciljna ravnina je tik za vogalom Piazze Guercino, kjer poteka karneval, in je dolga le nekaj sto metrov. Zato bo boj za položaje pri krožišču in 90-stopinjskem desnem ovinku, ki vodi na ciljno ravnino, intenziven. Nekaj ostrih ovinkov sledi v zadnjem kilometru, ko dirka doseže mestno središče. Tehnično zahtevno bo, kolesarji pa bodo morali biti pozorni še na rahel vzpon do oznake dva kilometra pred ciljem, ko bodo prečkali most čez reko Reno. Foto: Reuters

Favoriti? Jonathan Milan (Lidl-Trek), ki ima v lasti ciklamno majico, ima zdaj dve etapni zmagi na Giru. Zdi se, da je v hitrih zaključkih na letošnji izvedbi tritedenske italijanske pentlje nepremagljiv. Tim Merlier (Soudal-Quick-Step) je lačen zmage in bi se po številu rad izenačil z Milanom.

Naslednji v vrsti je Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Dvakrat je dosegel drugo mesto, vendar ne bo zadovoljen, dokler ne stopi na najvišjo stopničko. Milan in Merlier sta očitno edina kolesarja, ki ga ustavljata pri doseganju tega. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) je bil videti močan in dobro postavljen v 11. etapi, a ga je blokiral Merlier.

A so sprinti vselej nepredvidljivi in tudi v zaključku v Centu se lahko zgodi kaj nepredvidljivega.