Trenutek resnice za Primoža Rogliča - od ene turistične atrakcije do druge

Po drugem prostem dnevu na Dirki po Italiji je pred kolesarji še drugi posamični kronometer. Ravninska trasa v dolžini 28.6 kilometra od znamenite turistične atrakcije Lucca do Pise, znane po poševnem stolpu, bo zelo pomembna tudi za Primoža Rogliča, ki mora po smoli v nedeljski etapi po toskanskih makadamskih cestah zmanjšati zaostanek do roza majice. Na desetem mestu v skupnem seštevku trenutno zaostaja 2:25 minute za vodilnim Isaacom del Torom. Zasavec se bo s startne rampe zapeljal ob 16:13.

Primož Roglič je vrhunsko odpeljal prvi posamični kronometer na letošnji Dirki po Italiji. Do etapne zmage v albanski Tirani ga je ločilo zgolj 24 stotink sekunde (zmagal je Joshua Tarling), je pa po zaslugi dobre predstave takrat (prvič letos) oblekel roza majico.

Trasa 10. etape (vožnja na čas od Lucce do Pise, 28.6 km):

Na lov za dragocenimi sekundami, minutama

Od takrat se je na Giru zgodilo marsikaj, največ pa v nedeljo, v 9. etapi od Gubbie do Siene, kjer je bil prav slovenski šampion največji osmoljenec. Najprej je padel, nato pa utrpel še defekt in nato zgolj z enim pomočnikom, dragocenim mladcem Giuliom Pellizzarijem, neuspešno lovil skupino s Juanom Ayusom. V cilj je pripeljal izmučen in poln prahu, njegov zaostanek do roza majice, ki jo bo danes prvič v karieri nosil 21-letni Mehičan Isaac del Toro (zanj bo to najdaljša vožnja na čas v karieri), pa je narasel na dve minuti in 25 sekund. Za Ayusom na drugem mestu, ki je bil pred začetkom Gira na papirju njegov glavni tekmec, Roglič zaostaja dobro minuto.

10. etapa Gira se bo začela s slikovitem renesančnem mestu Lucca. Foto: Guliverimage

Paša za oči

Kolesarje čaka 28.6 kilometrska, skoraj ravninska trasa od Lucce do Pise, ki bo prava paša za oči. Kolesarji bodo prve štiri kilometre opravili po mestnem obzidju renesančnega bisera Lucca, ciljno črto pa bodo prečkali na cestišču ob slavnem poševnem stolpu v Pisi in mogočni katedrali, kar bo poskrbelo za enega najbolj ikoničnih zaključkov v zgodovini Gira.

Organizatorji napovedujejo izjemno hiter kronometer. Čeprav je na progi samo 150 višinskih metrov, se cesta sprva vzpenja proti predoru Foro di San Giuliano, nato pa se nekoliko zravna ob spustu proti San Giuliano Terme. Zaključek bo zares spektakularen – kolesarji bodo v Piso vstopili prek zgodovinskega akvadukta, napovedujejo organizatorji.

Mehičan Isaac del Toro bo kronometer odpeljal v roza majici oz. dresu, kar mu bo zagotovo dalo dodatna krila. Foto: Reuters

Prvi kolesar (zadnji v skupni razvrstitvi - Alexander Krieger iz ekipe Tudor) se bo z rampe spustil ob 13:20, zadnji, vodilni del Toro, pa ob 16:40.

Prvi od Slovencev bo nastopil Matevž Govekar (Bahrain Victorious), ki bo startal ob 13.43, Jan Tratnik (Red Bull BORA-hansgrohe) bo na progo krenil ob 14:41, Roglič pa ob 16.13. Prvi favorit je zmagovalec prvega kronometra Britanec Joshua Tarling (Ineos-Grenadiers)

Vremenoslovci napovedujejo oblačno vreme s temperaturami okoli 17 stopinj Celzija in možnostjo rahlega dežja v popoldanskem času, kar bi lahko vplivalo na vožnjo najboljših, ki bodo startali med zadnjimi.

Startni časi favoritov 13:55:00 Edoardo Affini (Visma | Lease a Bike) 14:28:00 Luke Plapp (Jayco AlUla) 14:34:00 Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) 14:36:00 Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) 14:37:00 Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG) 16:01:00 Mathias Vacek (Lidl-Trek) 16:13:00 Primož Roglič (Red Bull BORA-hansgrohe) 16:19:00 Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG) 16:34:00 Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) 16:37:00 Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG) 16:40:00 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG)

