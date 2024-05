Tadej Pogačar opozarja

Po novi veliki zmagi Tadeja Pogačarja je na Dirki po Italiji čas za nekoliko bolj umirjen dan. Vsaj kolesarji upajo, da bo tako, tudi nosilec rožnate majice. Pred njimi je druga najdaljša etapa na Giru od Avezzana do Neaplja v dolžini 214 kilometrov. Kilometer nič bodo kolesarji prečkali ob 12.15, na cilju pa kolesarje pričakujejo po 17. uri.

Prvi teden Gira, ki je bil po slovenskem okusu zaradi odličnih predstav Tadeja Pogačarja, ki je prepričljivo vodilni, se bo končal z drugo najdaljšo etapo letošnje tritedenske italijanske kolesarske pentlje. Na papirju je še ena etapa za šprinterje, vendar je v zadnjih 35 kilometrih nekaj krajših vzponov, ki bi lahko pripeljali do nepredvidljivega zaključka.

V prvih 180 kilometrih bosta sicer dva nekategorizirana klanca, ki pa ne bosta vplivala na končni razplet dneva. Zato pa bo povsem drugače v zaključku, ko se bodo približevali obali Tirenskega morja, kjer bodo v zadnjih 35 kilometrih prevozili 1.300 višinskih metrov.

Gorski cilj IV. kategorije Monte di Procida bo prvi vzpon v zaključku, sledili bodo še številni krajši, ki pa bodo imeli strme naklone. Povrhu vsega bodo svojo vlogo odigrale ozke ceste, kar bi lahko privedlo do nervoznega dirkanja vse do daljšega spusta do Neaplja, kjer bodo sledili trije kilometri vožnje po ravnem.

Vodilni Pogačar si želi, da bi imeli kandidati za skupno zmago miren dan, a hkrati opozarja: "Upam, da bo lažji dan. Zadnjih 50 kilometrov je nepredvidljivih, lahko bo nervozno. Osredotočeni bomo morali biti do konca dneva."

V skupnem seštevku ima pred drugouvrščenim Danielom Martinezom (BORA - hansgrohe) 2:40 prednosti, tretji Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) zaostaja 2:58.

Naslednji test za najboljše v skupni razvrstitvi bo sledil v torek, ko se etapa konča s ciljnim vzponom na Cusano Mutri (17,9 kilometra dolg klanec s povprečno 5,6-odstotno naklonino – največ se bo cesta dvignila za deset odstotkov).