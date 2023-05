Danes bo že težje, najbrž pretežko za sprinterje

Kolesarji bodo danes prevozili 216 kilometrov od Vasta do Melfija, prvih 170 kilometrov bo šlo le rahlo vkreber, nato pa bodo prišli do vzpona Valico la Croce, slabih 30 kilometrov pred ciljem. Gre za stopničasti vzpon v dveh delih. Prvi je dolg 6,3 kilometra s povprečnim naklonom 6,4 odstotka, drugi pa po 4,5 kilometra ravnine poteka navkreber s povprečnim naklonom 7,6 odstotka v dolžini 2,6 kilometra. Sledi spust in nato nekaj kilometrov "lažne ravnine" (rahlega vzpona) do cilja.

Foto: zajem zaslona

Za sprinterje bo Valico la Croce najbrž pretežak, da bi se lahko po njem udarili za etapno zmago, za prave hribolazce pa bo prekratek in preveč položen. Morda danes uspe ubežnikom, morda bodo z napadi poskušali specialisti za klasike.

Foto: zajem zaslona

V rožnati majici vodilnega bo tudi danes kolesaril Belgijec Remco Evenepoel (Soudal - QuickStep), v modri najboljšega hribolazca na dirki Francoz Paul Lapeira (AG2R Citroën), v ciklamni barvi najboljšega po točkah Italijan Jonathan Milan (Bahrain Victorious) in v beli najboljšega mladega kolesarja Portugalec Joao Almeida (UAE Emirates).

Primož Roglič v skupnem seštevku zaseda peto mesto s 43 sekundami zaostanka za Evenepoelom.

Tretja etapa Gira se bo začela ob 12. uri, v cilju kolesarje pričakujejo med 16.57 in 17.28.

Skupni vrstni red po 2. etapi: 1. Remco Evenepoel (Bel/Soudal - QuickStep) 5;16:29

2. Filippo Ganna (Ita/ineos Grenadiers) + 0:22

3. Joao Almeida (Por/UAE Emirate) 0:29

4. Stefan Küng (Švi/Groupama - FDJ) 0:43

5. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) isti čas

6. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 0:55

7. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora - Hansgrohe) isti čas

8. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) 0:59

9. Brandon McNulty (ZDA/UAE Emirates) 1:00

10. Jay Vine (Avs/UAE Emirates) 1:05

...

