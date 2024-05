Zadnje dejanje za Tadeja Pogačarja

Konec je z vzponi na Dirki po Italiji. Kolesarji so po prihodu v cilj gorske etape v Bassano del Grappa z letalom poleteli v Rim, kjer bo danes potekalo zaključno dejanje Gira. Vse bo v znamenju Tadeja Pogačarja, ki je dominiral na tritedenski italijanski dirki.

Kolesarji na meniju 125 kilometrov dolge etape ne bodo imeli nobenega vzpona. Popolnoma ravna trasa jih čaka. V zadnjem krogu se bodo pripeljali do znamenitega Koloseja. Zaključek bo tehničen, del cestne podlage bo tudi iz kock, vendar to niso takšne, kot so jih kolesarji vajeni na francoski klasiki Pariz-Roubaix.

V zadnjih kilometrih bodo imeli kolesarji pred seboj kar nekaj ovinkov, pri katerih bo pomembno, v kakšnih pozicijah bodo ekipe s šprinterskimi vlaki bile. Zadnji ovinek bo sledil 300 metrov pred ciljev. Ne bo oster, vendar bo ključen pred ciljnim šprintom.

Glede na prikazano na dozdajšnjem poteku Gira sta osrednja favorita za etapno zmago Italijan Jonathan Milan (Lidl-Trek) in Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Prvi je letos vknjižil tri, drugi dve zmagi. A so tovrstni zaključki vselej nepredvidljivi in bodo tudi drugi želeli priti do slave sredi Rima.

Pred tem lahko pričakujemo tudi napade kolesarjev in glede na njegovo naravo, bi znal med njimi biti tudi Tadej Pogačar. Zagotovo pa bo pomagal moštvenemu kolegu Juanu Sebastianu Molanu do morebitnega velikega uspeha.

Ko bo znan še zadnji junak 21. tekmovalnega dne, se bo vse skupaj preselilo na zmagovalni oder, kjer bo v središču pozornosti Pogačar, ki je s kar 9:57 premagal najbližjega zasledovalca na dirki Daniela Martineza (BORA - hansgrohe).