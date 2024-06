Lestvica WTA brez sprememb, še naprej vodi Swaitkova

Na ženski lestvici je pri vrhu ta teden še manj sprememb kot pri moških. Sabalenki sledijo še Kazahstanka Jelena Ribakina, Američanka Jessica Pegula in Čehinja Marketa Vondroušova. Prva sprememba je šele na 16. mestu, kamor se je povzpela Ukrajinka Marta Kostjuk.

Najboljša slovenska teniška igralka ostaja Zidanškova, ki je tokrat pridobila dve mesti in je 112. Kaja Juvan je izgubila eno mesto in je 142. Med prvo dvestoterico sta še Veronika Erjavec (175.) in Polona Hercog (183.), blizu je na 215. mestu še Dalila Jakupović.

* Lestvica WTA (17. junij):

1. (1) Iga Swiatek (Pol) 11695 točk

2. (2) Coco Gauff (ZDA) 7988

3. (3) Arina Sabalenka (Blr) 7788

4. (4) Jelena Ribakina (Kaz) 5973

5. (5) Jessica Pegula (ZDA) 4625

6. (6) Marketa Vondroušova (Češ) 4503

7. (7) Jasmine Paolini (Ita) 4068

8. (8) Zheng Qinwen (Kit) 4005

9. (9) Maria Sakari (Grč) 3980

10. (10) Ons Jabeur 3748

...

112.(114) Tamara Zidanšek (Slo) 674

142.(141) Kaja Juvan (Slo) 521

175.(171) Veronika Erjavec (Slo) 443

183.(183) Polona Hercog (Slo) 425

215.(211) Dalila Jakupović (Slo) 352

Preberite še: