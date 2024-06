Iga Swiatek že 108. teden na vrhu

Poljska teniška igralka in nedavna zmagovalka odprtega prvenstva Francije, Poljakinja Iga Swiatek že 108. teden vztraja na vrhu lestvice WTA. Drugo in tretje mesto zasedata Američanka Coco Gauff in Belorusinja Arina Sabalenka. Najvišje uvrščena Slovenka je Tamara Zidanšek na 114. mestu.