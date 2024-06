Poljakinja Iga Swiatek je tretjič v nizu in četrtič skupno zmagovalka odprtega teniškega prvenstva Francije. V finalu je bila po uri in desetih minutah igre boljša od Italijanke Jasmine Paolini s 6:2 in 6:1. Za 23-letno Poljakinjo je to peti naslov na turnirjih velike četverice. Najboljša je bila tudi v New Yorku 2022.