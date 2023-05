Na vrsti je brutalna ura resnice, na Višarjah je že vse v slovenskih barvah

Na Dirki po Italiji je napočil čas za etapo, ki smo jo Slovenci nestrpno pričakovali, spektakularen in brutalen gorski kronometer iz Trbiža do Višarij. Danes bo znano, kdo je zmagovalec 106. Gira, saj se bo dirka v nedeljo končala z ravninsko etapo po Rimu, v kateri napadov favoritov ne bo več. Primož Roglič (Jumbo-Visma) mora danes ujeti 26 sekund zaostanka za vodilnim Britancem Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers), a 18,6 kilometra dolga vožnja na čas bo za vse tekmovalce naravnost peklenska.

Na vrsti je odločilni kronometer letošnje rožnate pentlje. Po skoraj treh tednih garanja in 19 etapah so razlike med glavnimi favoriti majhne. Vodi Valižan Geraint Thomas s 26 sekundami prednosti pred Primožem Rogličem in 59 sekundami pred mladim portugalskim asom Joaom Almeido (UAE Emirates). Vsi trije imajo danes svoje načrte, na brutalnem 18,6-kilometrskem kronometru lahko vse pridobijo in vse izgubijo. Tega se dobro zaveda predvsem naš as iz Zasavja, ki je na podobnem kronometru leta 2020 izgubil zmago na Dirki po Franciji. Takrat je Kisovčana z neverjetno vožnjo na La Planche des Belles Filles premagal Tadej Pogačar, ki je izničil ves zaostanek za rojakom. Tokrat je Roglič ta, ki napada vodilnega in upa, da bo v nedeljo v Rimu prvič okronan za kralja Gira.

Na Višarjah je že v jutranjih urah vse v slovenskih barvah. Prav tako sta dva ogromna plakata za Primoža Rogilča. Naš kolesar bo danes še kako potreboval podporo slovenskih navijačev. Foto: Alenka Teran Košir Foto: Alenka Teran Košir

Foto: zajem zaslona

Brutalen izziv

A Rogliča, Thomasa, Almeido in preostalih 122 kolesarjev, ki so preživeli letošnji divji Giro, čaka brutalen izziv. Današnja "ura resnice" se bo sicer začela na ravnem v Trbižu, po 11 kilometrih pa se bo cesta postavila domala navzgor. Začel se bo vzpon na Monte Lussari ali Svete Višarje, kot jo poznamo v Sloveniji. Start 20. etape je na 750 metrih nadmorske višine, cilj na 1.744 metrih, ker je na ravninskem delu kronometra tudi nekaj malega spusta, bodo morali tekmovalci premagati skupno 1.050 višinskih metrov, veliko večino v zadnjih osmih kilometrih trase.

Strmina, da te kap

Foto: zajem zaslona Klanec na Svete Višarje je ocenjen z najvišjo stopnjo težavnosti, povprečni naklon je kar 12,1-odstoten, a ta številka postane še grozljivejša, ko se vzpon razčleni na sektorje. V prvih petih kilometrih je tako povprečna naklonina kar 15-odstotna, na najstrmejšem odseku pa je nagib celo 22-odstoten. Po petih kilometrih se občutno zravna, a le za kratek čas, od šestega do sedmega kilometra so nakloni spet strupeni, na enem delu spet celo 22-odstotni, v zadnjih 500 metrih je celo nekaj malega spusta pred spet izjemno strmo zaključno rampo. Cesta na Višarje pa je ob tem še izjemno ozka in vijugasta, teren je tako neugoden, da tudi navijačem dostop ne bo omogočen po vsej dolžini trase, pač pa le v dolini in za omejeno število gledalcev povsem na vrhu gore.

Logistične rešitve

Prireditelji so morali zaradi posebnosti današnje etape uvesti nekaj nenavadnih rešitev. Kolesarjev na ozki cesti ne bodo mogla spremljati spremljevalna vozila z mehaniki, ampak bodo ti morali presedlati na motor. "Ob vznožju vzpona bo zagotovljeno prehodno območje v dolžini približno 50 metrov. Tam bodo kolesarji kolo za kronometer zamenjali za cestno kolo. Na vzponu bo vsakemu kolesarju sledil mehanik, ki bo sedel na zadnjem delu motorja z rezervnim kolesom na hrbtu. Praktično ni preprosto, vendar se je v preteklosti to že izvedlo. Prvih deset na lestvici bi imelo za seboj dva motocikla: enega z vodjo ekipe in enega z mehanikom," je že pred tremi tedni po sestanku vodij ekip o današnjem kronometru povedal Geert Van Bondt, športni direktor pri ekipi Soudal - Quick Step.

Po prihodu v cilj se bodo kolesarji z gondolo spustili v dolino, kar pa seveda ne bo veljalo za motorje. Da bi imeli vsi kolesarji in mehaniki čas, da se vrnejo do vznožja gore, bo kronometer razdeljen na tri valove, med katerimi bo daljši časovni premor. To bo tudi naslednjim vozilom omogočilo dovolj možnosti za vrnitev na start.

Zadnji na startu Thomas

Kolesarji bodo startali v obratnem vrstnem redu, kot so uvrščeni v skupnem seštevku. Prvi kolesar na startni rampi bo tako Italijan Nicolas Dalla Valle (Corratec – Selle Italia), ki je v skupni razvrstitvi zadnji, zadnji na startu pa bo Geraint Thomas. Tik pred njim bo startal Roglič, pred tem Almeida …

Dalla Valle se bo na traso pognal ob 11.30, Thomas ob 17.52. Roglič ob 17.51. Kolesarji naj bi za traso potrebovali dobrih 40 minut.

