Pred Rogličem in druščino na Giru močan dež in nova razgibana etapa

Po kronometru, v katerem je Primož Roglič nadoknadil precej časa proti večini tekmecev v boju za skupno razvrstitev, kolesarje na Dirki po Italiji danes čaka razgibana etapa s tremi kategoriziranimi vzponi. Najtežji – vzpon na Alpe San Pellegrino (9 km, devetodstotni povprečni naklon) – jih čaka malo pred polovico trase. Kolesarji bodo na poti od Viareggia do Castelnovo ne' Montija prevozili 186 kilometrov in skoraj štiri tisoč višinskih metrov, dodatno težavo jim bo povzročal napovedan močan dež. Vsaj na papirju je to etapa za ubežne kolesarje. Etapa se bo začela ob 12.20, najboljše pa v cilju pričakujemo okoli 17. ure.