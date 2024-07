Ali bo Pogačar spet letel ali se bo Vingegaard pobral po težkem udarcu?

Na Dirki po Franciji je čas za nov spektakel. Po izjemni vožnji Tadeja Pogačarja na zaključnem klancu sobotnega dne prihaja na vrsto nov gorski preizkus. Še težji, kot je bil v soboto. In tudi ta se bo končal s ciljnim vzponom, od katerega si veliko obeta Jonas Vingegaard. Pot 15. etape bo dolga kar 197,7 kilometra, zaključila pa se bo s skoraj 16-kilometrskim vzponom na Plateau de Beille. Zaprta vožnja se bo začela ob 11.55.

Slovenski kolesarski prvak Tadej Pogačar bo nedeljski dan začel s prednostjo 1:57 pred Jonasom Vingegaardom in 2:22 pred Remcom Evenepoelom. Danes bodo narejene nove razlike, vprašanje je le, v katero smer.

Dobrodošlo je, da je Pogi po velikem sobotnem spektaklu, ko se je na zaključnem vzponu odpeljal Vingegaardu, pridobil samozavest, čeprav je bil že pred tem zelo optimističen. Medtem Danec upa, da bo današnji dan njegov, saj ima, kot prav sam, raje težje trase.

Kraljevska etapa je na sporedu danes. Vse skupaj se bo začelo v Loudenviellu. V 197,7 kilometra dolgi vožnji bodo morali opraviti s 4.800 višinskimi metri. Za konec sledi še vzpon ekstra kategorije na Plateau de Beille.

Foto: A. S. O.

A bodo pred tem še štirje gorski cilji I. kategorije. Od tega trije že na začetku dneva. Takoj od štarta bo šlo navzgor. Kolesarji se bodo povzpeli na Col du Peyresourde. Klanec bo dolg sedem kilometrov in bo imel 7,8-odstotno povprečno naklonino. Obeta se nor začetek in begi kolesarjev.

Po spustu jih bo čakal nov izziv. Vzpon na Col de Mente bo dolg 9,3 kilometra in bo imel kar 9,1-odstotno povprečno naklonino. Kolesarji bodo imeli pred seboj še 150 kilometrov. Po spustu se bodo takoj začeli vzpenjati na Col de Portet d'Aspet. To bo najbolj strm klanec dneva, saj bo povprečni naklon 9,7 odstotka, a bo dolg "le" 4,4 kilometra.

Foto: A. S. O.

V naslednji uri vožnje bodo kolesarji začeli pogledovati proti zaključku dneva. Na 128. kilometru bodo začeli vzpon na Port d'Agnes, ki je dolg 10,1 kilometra (8,2-odstotni naklon). Nov brutalni izziv za kolesarje.

Vzpon se bo končal 49,5 kilometra pred ciljem. Zelo tehničen krajši spust bo karavano pripeljal do nekategoriziranega vzpona na Port de Lers – dolžina 4,4 kilometra, povprečna naklonina bo znašala 5,4 odstotka.

Pred kolesarji bo do konca dneva še 41 kilometrov vožnje. Dokaj hitro bodo pred seboj zagledali zaključni finale, ki sliši na ime Plateau de Beille. Čeprav je strm, zanimivo leta 2011 in 2015 ni naredil razlike med kolesarji za skupno zmago na Touru. A bi lahko bilo danes drugače, saj je pred tem etapa zelo zahtevna.

Vzpon bo dolg 15,8 kilometra, povprečni naklon pa bo znašal 7,8 odstotka. Najtežji deli bodo šli čez deset odstotkov. Kdaj se bodo favoriti za skupno zmago odločili za skok, bomo videli. Morda osem kilometrov pred ciljem. Vzpon je konstanten, vendar dovolj težak po 180 kilometrih, da bo narejena nova razlika med favoriti za rumeno majico.