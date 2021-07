Na vidiku napadi na Pogačarja

Tadej Pogačar bo prvič na letošnjem Touru kolesaril v rumeni majici. In glede na predstave, ki jih kaže, je videti, da bo v njegovi lasti vse do Pariza.

Sloviti Tour de France je prinesel ogromno dogajanja že v prvem tednu dirkanja. Zaradi padca v tretji etapi se je prav danes od dirke poslovil Primož Roglič , saj so bile bolečine prehude. Nov razburljiv dan se obeta v 9. etapi, ki se bo zaključila s konkretnim vzponom, dolgim 21 kilometrov, na znano smučarsko središče Tignes. In tudi danes, dogajanje se bo ob 13.10 začelo v Clusesu, lahko pričakujemo nor dan in zlasti napade na rumenega Tadeja Pogačarja.

Praktično ga ni dneva na Dirki po Franciji, ko ne bi bilo pestro. Uvodne etape so zaradi nervoze in tudi nepremišljene poteze gledalke povzročile, da so se na tleh znašli številni kolesarji. V karavani je bilo zaradi vložka prisotne veliko nervoze, zato so bili stiki z asfaltno podlago praktično neizbežni.

Veliko se je tako zgodilo že pred prihodom v Alpe. Včeraj pa se je slovenski šampion Tadej Pogačar v prvi alpski etapi otresel tekmecev in v velikem slogu prišel do rumene majice, ki je bila na njegovih plečih tudi lani ob koncu tritedenske francoske pentlje.

Foto: A.S.O.

Glede na prikazano je tudi letos osrednji favorit. Prednost v skupnem seštevku je ogromna. Wout van Aert (Jumbo-Visma) na drugem mestu zaostaja 1:48 in po duši sploh ni hribolazec, zato bo v gorskih etapah izdatneje izgubljal v primerjavi s slovenskim kolesarjem. Na tretjem mestu Aleksej Lucenko (Astana-Premier Tech) zaostaja že ogromnih 4:38.

V današnji deveti etapi bodo zagotovo poizkusili z napadom na Pogačarja, ki je včeraj soliral in bežal pred konkurenco. Trasa, dolga 144,9 kilometra, se bo začela v Clusesu in zaključila z 21 kilometrov dolgim vzponom na priznano smučarsko središče Tignes (5,6-odstotni naklon).

Foto: A.S.O.

A so prej še štirje gorski cilji, prednjačila bosta Col des Saises (9,4 kilometra, 6,2-odstotni naklon) in Col du Pre (12,6 kilometra, 7,7-odstotni naklon). Zanimiv bo tudi Cormet de Roseland, ki sledi takoj za Col du Prejem. In tu lahko pričakujemo nove napade, saj bo nato spust do Bourg-Saint-Maurice-Les-Arcsa, ki mu praktično zelo kmalu sledi zaključni vzpon na Tignes.